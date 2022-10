Tko je milijarder koji je umro u Hrvatskoj, a oplakala ga i J.Lo? Lovu stekao na 'omražen' način

J.R. Ridinger poznati je američki biznismen iz Miamija i osnivač tvrtke Market America koja provodi mrežni marketing. S radom je krenula 90-ih kada su računala i općenito tehnologija 'ugledala svjetlo dana', odnosno, kada su ih ljudi diljem svijeta počeli sve više koristiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Inače, mrežni marketing je način distribucije u kojem tvrtka prodaje proizvode putem samostalnih distributera krajnjim kupcima. Kupci također mogu djelovati kao samostalni 'konzultanti' ili prodavači i u ponovnoj prodaji proizvoda pa je takav marketing dosta omražen među kupcima...

Ridinger je 90-ih počeo koristiti naprednu tehnologiju kako bi postigao što bolje rezultate, smatrajući da su načini rada zastarjeli i da treba bolje rezultate.

- Rano sam shvatio da je mlin zapravo treba raditi kako bi obogatio tvrtku, a ne sebe - rekao je ranije u intervjuu za Prime view, prenose strani mediji.

Foto: Instagram

- Do početka 90-ih razočarao sam se u stanje masovnog marketinga i proveo sam velik dio svog vremena kako bi analizirao i identificirao probleme i solucije, koji su me ultimativno odveli do kreiranja Market America Worldwide i UnFranchise Buisness - dodao je.

Foto: Instagram

J.R. Ridinger sa suprugom Loren bio je jedan od viđenijih pripadnika društvene scene Miamija. Iza sebe je ostavio dvije kćeri Amandu Ridinger i Amber Ridinger-McLaughlin, i troje unuka Aydena, Ayvu i Aydrien.

Foto: PROFIMEDIA

Koliko je bio poznat govori i činjenica da su se on njega na društvenim mrežama oprostile brojne svjetske zvijezde među kojima je i legendarni košarkaš Scottie Pippen.

Podsjetimo, J.R. Ridinger preminuo je u 63 godini iznenadno na jahti za vrijeme ljetovanja u Hrvatskoj. S obitelji je krstario po Jadranu, a kako prenose strani mediji, preminuo je od plućne embolije.

Na njegovu sahranu, koja se upriličila 10. studenog, stigle su holivudske zvijezde poput Kim Kardashian (41), Jennifer Lopez (53) i Bena Afflecka (50).

Sprovod je, navodno, bio organiziran kao 'proslava života' poznatog poduzetnika na kojoj je zapjevala i J. Lo. Osim nje, nastupili su i Ja Rule, Alicia Keys, Jamie Foxx te Alejandro Sanz.

Najčitaniji članci