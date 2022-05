Tko je muž Blanke Vlašić i otac njezinog djeteta? Još prošlog mjeseca je tvrdio da nisu skupa

Atletičarka Blanka Vlašić (38) rekla je prošlog ponedjeljka u Splitu sudbonosno 'da' belgijskom sportskom novinaru Rubenu van Guchtu (35). Objavila je fotografije s vjenčanja te otkrila da do kraja godine očekuju dijete.

Blankin novopečeni suprug inače je strastveni sportaš koji redovito trči maratone. Studirao je komunikologiju na belgijskom fakultetu VUB-u. Od 2009. do 2012. radio je na tamošnjim regionalnim televizijama RTV i EXQI.

Trenutačno je voditelj na belgijskoj televiziji VRT. Radi kao komentator nogometnih utakmica, a poznat je i kao komentator biciklističkih natjecanja. Osim na televiziji, radi i na radiju. 2017. godine objavio je knjigu 'Sportsman' u kojoj je pisao anegdote o poznatim sportašima, a koja je kasnije i pretvorena u kazališnu predstavu.

Iza sebe ima propali brak s influencericom Laurence Van Tongerloo i to navodno zbog prevelike posvećenosti poslu. Bili su u vezi gotovo 10 godina, od čega u braku sedam. Vijest o razvodu objavio je na Instagramu uz njihovu zajedničku fotografiju.

- Ovaj tandem više ne postoji. Jednom sam je ovdje zaprosio, a tu smo se i vjenčali. Brojne uspomene imaju neprocjenjivu vrijednost. Danas se naši putevi razilaze. Hvala vam što Laurence i meni dajete vremena za nužni odmor, još nismo spremni komentirati - napisao je tada Ruben.

Belgijski mediji krajem prošlog mjeseca počeli su nagađati o vezi Rubena i Blanke Vlašić, no on je to tad demantirao.

