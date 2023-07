Tko je nova Miss Nizozemske? 'Ja sam trans žena i ponosim se time. Pokazala sam da se može'

Rikkie Valerie Kollé (22) izabrana je za Miss Universe Nizozemske. Glumica i model predstavljat će Nizozemsku na 72. izboru za Miss Universe u Salvadoru. Rikkie je postala prva transrodna žena s tom titulom u Nizozemskoj, no na svjetskom izboru bit će druga transrodna osoba u povijesti.

- Nestvarno je, ali postala sam miss Nizozemske. Bio je to edukativan i prekrasan proces, toliko sam ponosna i sretna da to ne mogu opisati. Učinila sam svoju zajednicu ponosnom i pokazala da se može. Ja sam trans žena i htjela bih podijeliti svoju priču, ali ja sam također Rikkie i to je ono što mi je važno - izjavila je nakon natjecanja.

A tko je zapravo Rikkie Valerie Kolle? Nizozemka je rođena kao Rik i s osam godina shvatila kako želi biti žena. S 11 godina počela se izjašnjavati kao Rikke, a spol je odlučila promijeniti s 16 godina. Svoju transformaciju započela je uzimajući ženske hormone. Ispričala je kako je imala jako teško djetinjstvo jer je konstantno bila maltretirana.

Potpunu transformaciju doživjela je krajem siječnja 2023. i tako službeno postala žena. Dok još nije postala žena, 2018. godine, bila je u finalu emisije "Top Model".

- Nakon dvogodišnje liste čekanja, uspjeha i padova, sredinom prosinca 2022. nazvali su me iz bolnice. Odmah sam osjetila mir i konačno se ostvario moj san koji se ponekad činio dalekim. Od operacije je počelo moje novo putovanje. Radujem se budućnosti i svemu što dolazi. Zapamtite: gdje ima volje, ima i načina. Čak i ako se stvari ponekad čine nedostižne - rekla je nakon operacije.