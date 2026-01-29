Tko je Nuša iz showa Gospodin Savršeni? 'Volim se raspravljati'

Nušu su slovenski gledatelji već upoznali u showu 'Kmetija', njihovoj inačici 'Farme', a sada u 'Gospodinu Savršenom' svojom iskrenošću, emocijom i stavom osvaja i hrvatsku publiku
Sudjelovanjem u 'Farmi' Nuša se istaknula autentičnošću, emotivnošću i britkim jezikom, a sada je tu energiju prenijela i u show u kojem želi osvojiti srce Gospodina Savršenog. Živi u Ljubljani, ima tek dvadeset godina, no ostavlja dojam djevojke koja točno zna tko je i što želi.
Iako djeluje nježno, Nuša je zapravo djevojka snažnog karaktera. Za sebe kaže da je intuitivna, osjetljiva i vođena osjećajem pravde, a njezin životni put to i potvrđuje.
Upisala je pravni fakultet, uz iskreno priznanje koje savršeno oslikava njezin karakter: „Volim se raspravljati, pa zašto ne bih onda na tome zaradila?“
U svemu što radi ide do kraja - bilo da šije vlastitu odjeću, izražava se na društvenim mrežama ili gradi odnose s ljudima. Izgled može zavarati jer se ne boji pokazati zube kad osjeti da treba. Voli dramu, ali onu emocionalnu, iskrenu, kada su osjećaji stvarni.
Kada je izazvana, jasno daje do znanja gdje su joj granice, brani svoje stavove i ne boji se sukoba ako vjeruje da je u pravu. Upravo ta kombinacija ranjivosti i snage čini je iznimno zanimljivom.
Priznaje da je romantična duša, da se lako zaljubljuje te da vjeruje u sudbinu i to da nas život ponekad vodi točno tamo gdje trebamo biti. „Vjerujem u pravu ljubav, vjerujem u srodne duše i mislim da je to što sam došla u show dobar znak univerzuma“, kaže i dodaje da joj je u vezi najvažnije poštovanje.
Privlače je muškarci s karizmom i sigurnošću, a avanturu zvanu 'Gospodin Savršeni' prihvatila je otvorena srca i bez zadrške.
Svojom pojavom, energijom i zaraznim smijehom, Nuša nigdje ne prolazi nezapaženo pa će sigurno biti vrlo ozbiljna konkurencija ostalim djevojkama u borbi za Karlovo srce.
