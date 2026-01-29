Obavijesti

Galerija

Komentari 1
ŽELI OSVOJITI KARLA

Tko je Nuša iz showa Gospodin Savršeni? 'Volim se raspravljati'

Nušu su slovenski gledatelji već upoznali u showu 'Kmetija', njihovoj inačici 'Farme', a sada u 'Gospodinu Savršenom' svojom iskrenošću, emocijom i stavom osvaja i hrvatsku publiku
Tko je Nuša iz showa Gospodin Savršeni? 'Volim se raspravljati'
Sudjelovanjem u 'Farmi' Nuša se istaknula autentičnošću, emotivnošću i britkim jezikom, a sada je tu energiju prenijela i u show u kojem želi osvojiti srce Gospodina Savršenog. Živi u Ljubljani, ima tek dvadeset godina, no ostavlja dojam djevojke koja točno zna tko je i što želi. | Foto: rtl
1/11
Sudjelovanjem u 'Farmi' Nuša se istaknula autentičnošću, emotivnošću i britkim jezikom, a sada je tu energiju prenijela i u show u kojem želi osvojiti srce Gospodina Savršenog. Živi u Ljubljani, ima tek dvadeset godina, no ostavlja dojam djevojke koja točno zna tko je i što želi. | Foto: rtl
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026