Tko je Olly Alexander? Pjevač kojem kladionice predviđaju visoko mjesto na Eurosongu

Predstavnik Velike Britanije na Eurosongu, Olly Alexander (33) bivši je član popularne grupe Years & Years. Glazbenik je otpjevao neke od najpoznatijih pop pjesama današnjice, kao što su 'Desire', 'King', 'If You're Over Me'. Da će sudjelovati na Eurosongu otkriveno je tijekom finala emisije 'Strictly Come Dancing'.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

- Jako volim Eurosong, ostvario mi se san. Jako sam uzbuđen - rekao je tada. U priopćenju za medije dodao je da će dati sve od sebe da njegov nastup ostane zapamćen.

- Odlučan sam u tome da dam sve od sebe i da priredim izvrstan i nezaboravan nastup za sve vas - rekao je glazbenik broji više od 750 tisuća pratitelja na Instagramu.

Pjesma 'Dizzy' s kojom će se predstaviti još uvijek nije gotova, no Olly je dao nagovijestiti što publika od nje može očekivati.

- Bit će elektronska, nešto na što ćete moći plesati. Ali ne mogu reći više od toga - otkrio je prethodno.

Olly je trenutačno sedmi po redu od 37 zemalja na kladionicama za Eurosong s četiri posto šanse za pobjedu.