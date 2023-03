Tko je pjevačica na čije koncerte ide i Seve? Ana Nikolić razvela se od Raste, skinula čak 50 kila

Srpska pjevačica Ana Nikolić (45) jedna je od najpoznatijih glazbenica iz Srbije, a često nastupa i po klubovima u Hrvatskoj. Ana je u posljednje vrijeme prolazila kroz buran period, a sudeći po posljednjih objavama, čini se da je probleme ostavila iza sebe.

Ana je rodom iz Jagodine, a trenutačno živi i radi u Beogradu. Njezina glazbena karijera traje skoro dva desetljeća, a objavila je pet studijskih albuma i na desetine singlova. Nekoliko puta je ostvarivala zapažene rezultate. Tako se 2003. godine na 'Beoviziji' publici predstavila s pjesmom 'Januar' koja je ubrzo postala veliki hit, a i do danas je ostala jedna od njezinih najslušanijih pjesama. Osvojila je i nagradu za najbolji debitantski nastup, a kasnije je osvajala još nekoliko glazbenih nagrada.

U posljednje vrijeme se po srpskim medijima dosta provlačio odnos između Ane i njezinog bivšeg supruga Raste koji je dugo vremena varirao na usponima i padovima. Rasta nije želio komentirati brojne navode i prijetnje svoje bivše, no jedan njegov komentar dodatno je razbjesnio Anu. Ipak, u jednoj televizijskoj emisiji istaknula je da su sada u dobrim odnosima, ali je i progovorila o razvodu. Ovom prilikom pjevačica je otkrila brojne nepoznate detalje i priznala da joj je razvod veoma teško pao.

- Razvod je nešto nalik smrtnom slučaju, a ja sam ga iskusila, sahranila sam oca. Ja sam se udala iz ljubavi, isključivo iz ljubavi. Možda ispada da sam iz te ljubavi napravila neke ishitrene poteze. On je jako dobar čovjek, njegova obitelj je predivna. Kad ostavim dijete kod njih, ja ne razmišljam. Razvod je sam po sebi težak, tko kaže da je to nešto lako, laže. Bilo mi je teško, bauljala sam, bilo mi je loše, teško, vjerojatno i njemu. Nisam se ja udala da bih se razvela. Ja sam mislila da je to za cijeli život, da će to trajati. A onda mi se srušio snješko. I meni i njemu. Mi smo se mnogo smijali, mnogo radovali, taj album koji je s njim napravljen zapravo i zato jeste jedan od najuspješnijih. Bilo kako bilo, znala sam da će biti dobar otac, nikada nisam sumnjala u to - ispričala je pjevačica te dodala:

- Možda je bio mlad da bi bio odličan u svim sferama, a prije svega je i umjetnik. A to je mnogima dovoljno. Meni je važno da smo u dobrim odnosima, shvatili smo da nije dobro za Taru da ostanemo zajedno i razišli smo se ljudski. Iako nekada mijenjamo to, evo recimo, danas smo super, danas sam odblokirana. Zna i on biti bezobrazan, e tada ja kažem svašta, ali smo se dogovorili da to više ne radimo. Danas smo super i radimo sve da budemo kako treba. Sjajan je otac, a meni je to oduvijek bilo važno jer sam ja rasla bez oca - rekla je Ana.

Inače, pjevačica je u jednom periodu, tijekom razvoda, dobila na kilaži što je izazvalo brojne reakcije, a nedavno je dotjerala svoju liniju i u vrlo kratkom roku izgubila više od 50 kilograma. Za srpske medije je otkrila tajnu svoje nove figure te se osvrnula na dijetu koja joj je pomogla u tom naumu.

- Nešto najbitnije je unos tekućine. Imam svoju jutarnju rutinu. Čim ustanem pijem 2 čaše vode. Nekad s limunom, nekad bez. Poslije toga slijedi moj doručak, često je to jaje na oko uz rajčice ili neko drugo povrće. Nekad možda i samo svježa salata ili pahuljice. Za vrijeme ručka jedem bijelo meso ili ribu s kuhanim povrćem. Izbacila sam ugljikohidrate, držim se unosa kalorija od 1000 kalorija do 1200 kalorija. Slatkiša sam se odrekla skroz. Mesa također, osim ribe. Ako mi baš padne šećer, onda pojedem žlicu Nutelle i zamislim da sam pojela sve. Skidanje viška kilograma je stvar psihe, rekla je Ana i dodala:

- Čovjek mora čvrsto odlučiti da želi napraviti promjenu. Prvih mjesec dana je teško, ali navikneš se. Uz pomoć tableta za mršavljenje nisam osjećala glad i nisam imala potrebu za večerom.

Ana je objasnila da ako ogladni u kasne sate, pojede neko povrće, i to, što manje slano - to bolje. Istaknula je i da popije dvije do tri litre vode dnevno, a nekada i četiri te da je za željene rezultate osim prehrane, potreban i trening.

Ana je iz godine u godinu sticala sve više popularnosti i nizala hitove, a to potvrđuje i činjenica da se čak i Severina (50) pojavila na njezinom nastupu u zagrebačkom klubu s nepoznatim muškarcem.

