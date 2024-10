Tko je Supreme Queen? Huljića je ostavila bez riječi, a za sebe kaže da je vlogerica iz Sarajeva

Među kandidatima koji su u četvrtoj epizodi nove sezone 'Superstara' došli pokazati svoje vokalno umijeće, bila je i Barbara Lin, zvana i Diva Supreme Queen, influencerica i vlogerica iz Sarajeva koja se u show došla zabaviti. Žiriju je izvela pjesmu Breskvice 'Na njenim rukama' i priznala da je više plesala nego pjevala, no da se dobro zabavila.

Tonči Huljić nije imao riječi za njezin nastup, a nešto rječitiji bili su ostali članovi žirija.

- Ono što ja jako cijenim je to da si ti došla, tebe ništa drugo ne zanima, to je to - rekla je Nika te poručila da je nastup bio 'van ritma i pjesme'.

Foto: rtl

- Došla sam da izdominiram i da mi bude zabavno - poručila joj je Supreme Queen, koja se naziva i 'mračnom kraljicom galaksije'.

- Moj X factor što sam ja uvijek svoja i znam dobro zabaviti publiku, znam plesati. Znam i pjevati i uvijek napravim dobar show. Dok nosim haljine i štikle, osjećam se kao prava divetina, kao mračna galaxy kraljica - rekla je uoči nastupa, a na Nikino pitanje odakle ime 'Supreme Queen' odgovorila je: 'To je kao vrhovna kraljica, tako sam sebi dala ime na TikToku'.

Foto: rtl

Vokalno nije impresionirala niti Filipa Miletića koji joj je rekao kako se dvoumi je li to bio 'audiovizualni spektakl ili debakl'. z

Supreme Queen jedna je od najpopularnijih tiktokera iz Bosne i Hercegovine te na toj društvenoj mreži ima nešto manje od 100.000 pratitelja. Često objavljuje videe posvećene modi i šminkanju te otkriva kako izgleda njezin prosječan dan.

Dolazi iz Sarajeva, ima 23 godine, a rodila se kao Vedad. Zbog toga što je i svoj izgled uskladila s onim kako se osjeća trpjela je mnoge kritike, pa čak i pljuvanja, ali je to nije pokolebalo.

- Diva sam jer sam uvijek živjela svoj život, nikad se nisam pokoravala drugima i uživam u životu, mislim da je to poanta - rekla je Barbara, koja nije uspjela proći u nastavak showa.