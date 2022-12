Tko je tajanstveni dečko Ivane Knoll? Već su dugo zajedno, ali više ne objavljuje fotke s njim

Ivana Knoll (30), koja je popularnost stekla vatrenim navijanjem za hrvatsku reprezentaciju, je stekla više od 2 milijuna novih pratitelja na Instagramu od početka Svjetskog prvenstva u Katru.

Knoll trenutno na Instagramu ima 2.8 milijuna pratitelja, a popularnost je stekla fotografijama u kojima pozira u oskudnoj odjeći, a posebno su uočljive mnogobrojne modne kreacije u motivu hrvatskih kockica.

Foto: Instagram/Ivana Knoll

Ivanu su u Katru prepoznali mnogi obožavatelji i čak su čekali na red kako bi se mogli fotografirati s njom. Većina njenih obožavatelja su muškarci, a iako ne priča puno o tome, Ivanin ljubavni život je već dugi niz godina ispunjen.

Iako ju nikada ne vidimo u društvu muškarca, poznato je da već godinama ljubi poduzetnika Antu, koji je, navodno, direktor istarske tvrtke koja se bavi nekretninama.

Knoll već nekoliko godina ne objavljuje fotografije s Antom, ali na njenom profilu su još uvijek njihove zajedničke fotografije od ranije. Objavljivala je fotografije s njihovih putovanja, a posjetili su Brazil, Budimpeštu, Lisabon, Disneyland te Oktoberfest u Münchenu.

Ivana, koja zaista voli nogomet, bila je i na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine u društvu samozatajnog Ante. Za njihovu zajedničku fotografiju Knoll je objavila 2017. i otkrila je da se njezin dečko ne želi javno eksponirati.

Dodala je da ju upravo on često fotografira i da mu ne smetaju njene golišave fotografije.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Kada su je prošle godine obožavatelji pitali o njenom ljubavnom statusu odgovorila im je da je još uvijek u vezi.

- Nisam slobodna posljednjih 11 godina. Prva veza 3 godine, druga 6 mjeseci i treća, evo, preko 7 godina - otkrila je Knoll. Dodala je i da ju često povezuju sa sportašima.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Stalno me povezuju sa sportašima. Nisam bila ni s kim u vezi, a toliko me razapinjete s tim. Dečko mi je arhitekt po struci, no bavi se zapravo građevinom - komentirala je.

