EVO TKO JE JOŠ ISKORISTIO SUNČAN DAN
Tko kaže da je jesen dosadna? Thompsonova nećakinja i Miran Kurspahić 'razbudili' su špicu
Zagreb je u subotu bio baš onakav kakav ga mnogi vole, pun ljudi, razgovora i dobre energije. Sunce je učinilo svoje, pa se pola grada preselilo na Cvjetni trg i u Bogovićevu. Kave su se pile sporo, pozdravi su trajali dulje nego inače, a svi su se, naravno, pravili da su 'samo u prolazu'. U gužvi su se mogli vidjeti glumci Miran Kurspahić i Dragan Despot. Jedan u svom umjetničkom, drugi u klasično gospodskom izdanju. Gordan Giriček bio je u prolazu, ali dovoljno dugo da podsjeti kako bivši sportaši itekako znaju uživati u špici. Lu Jakelić donijela je dašak vedrine u trapericama i kožnoj jakni, s osmijehom koji joj je bio najbolji dodatak. Lejdi Perković i Martina Dalić prošetale su elegantno i ležerno, svaka u svom prepoznatljivom stilu, dok se u mnoštvu mogao vidjeti i Robert Prosinečki, koji je rado zastao s poznanicima. Tko je još uživao u suncu i dobrom raspoloženju, pogledajte u galeriji!