Tko šiša nogometaše? 'Petković mi je postao prijatelj i igramo šah, svi mi dolaze po preporuci'

Talent, rad i trud sportaša vide se vrlo jasno na terenu, no bez dobre frizure nema ni pravog samopouzdanja, a tu uskaču ponajbolji frizeri i brijači. Nogometne, ali i druge zvijezde, najviše povjerenja imaju u Danijela Beronju, vlasnika obiteljskog frizerskog salona Beks & Blends iz Dupca, i Marka Ćačića, vlasnika Amigos barber shopa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Foto: AMIGO'S BARBERSHOP & Beksandblends

Prvi salon otvorio 2017.

Frizerski saloni, odnosno barber shopovi, u posljednje vrijeme doživjeli su golemu ekspanziju. Gotovo da i nema kvarta u Zagrebu koji nema svoj frizerski salon za muškarce. Fadeovi, buzz cutovi i uređene brade nešto su bez čega se gotovo i ne može izaći na ulicu, a javne ličnosti i sportaši bez toga ne mogu izaći na pozornicu ili teren.

- Na valu otvaranja barber shopova 2017. godine odlučio sam otvoriti svoj salon. Nakon nekoliko godina Amigos barber shop ima dva salona i još otvaramo jedan sljedeće godine - počeo nam je svoju priču Marko Ćačić.

Dodaje kako su na ideju došli vidjevši velik interes na društvenim mrežama još 2017. godine.

- Društvene mreže najviše su pridonijele tome da se ljudi brinu za svoj izgled. One su najbolji marketing i to nam se najviše isplati. Instagram je pogotovo približio barbering ljudima. Nekad čak i ćelavi ljudi gledaju videosnimke koje prikazuju kako se ljudi šišaju. Kad sam vidio da to ide, uložio sam u nove ljude i obučavanje novih ljudi.

'Prvo nam je došao Mateo Kovačić'

U Amigosu se šišaju i neke naše najveće zvijezde. Svoju kosu i bradu Marku i njegovim dečkima u ruke prepuštaju Mateo Kovačić, Petar Bočkaj, Maxime Bernauer, reperi iz 30zone, Marko Pjaca i još mnogi drugi. Do njih je došao malo drukčijom i starijom metodom.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Takvi ljudi dolaze na preporuku. Prvo nam je došao Mateo Kovačić, koji je tu domaći dečko, iz Sesveta. Šišao sam njegove prijatelje, kuma... Dobar glas daleko se čuje. Mateo k nama dolazi već šest godina i uvijek je zadovoljan - govori Marko i priča nam jednu zanimljivu anegdotu.

- Prvo brijanje cijelog lica žiletom imao je Mateo, a ja prije toga to nisam radio oko godinu i pol. Malo mi je sve to bilo stresno, ali dobro je prošlo. Mateo se vraća i dalje - dodaje nasmijano.

Foto: AMIGO'S BARBERSHOP & Beksandblends

'Ovo je obiteljski posao'

Osim u Amigosu, nogometaši svoje frizure i brade povjeravaju Beksu. Danijel Beronja vlasnik je obiteljskog frizerskog salona Beks & Blends u Dupcu. Dinamo je na svom Instagramu objavio kako Beks šiša igrače prije uzvratne utakmice u Pragu. Već godinama se brine za izgled nogometaša zagrebačkog Dinama.

- Ovo je obiteljski posao i obiteljska tradicija. Ovdje radi cijela obitelj i uživamo u poslu. Salon je otvoren 2000. godine, a otvorili su ga moji roditelji, Milan i Milena. Sad ovdje rade roditelji i sestra Danijela te unuka Lana. Došli smo do treće generacije - govori nam Danijel i otkriva kako je počeo posao.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Otac je prestao raditi prije deset godina i tad je otprilike prvi put došao Petković. Tad su svi počeli dolaziti i, evo, posao se zahuktao. Bruno je stvarno dobar dečko i još mi je najbolje raditi s njim. Najopuštenije mi je raditi s Petkovićem jer uvijek kaže da napravim kako želim - govori nam popularni Beks i tvrdi kako puno toga duguje Petkoviću.

Foto: privatna arhiva

Petković je sve pokrenuo

- Bruno je došao prvi i tako je sve krenulo. On je postao moj prijatelj. Skupa igramo šah i obožavam se družiti s njim. On mi je doveo i Olma i sve ostale koji se sada šišaju kod mene.

Ispričao nam je Beks i priču o tome kako igra šah s Brunom Petkovićem i kako ga je pobijedio

- Jednom sam došao šišati dečke dok su bili u karanteni. Rekli su mi da ostanem na večeri i druženju. Večerali smo i onda smo ja i Petko bacili partiju šaha. Inače me on uvijek pobjedi i bolji je igrač od mene. Tada je 20 ljudi gledalo naš meč i ja sam pobijedio Petkovića. Prvi put u životu pobijedio Petkovića kada su svi gledali haha.

Lista onih koji se šišaju kod Beksa je pozamašna. Dani Olmo, Andy Bara, Marcelo Brozović, Mislav Oršić, gotovo svi "vatreni"... Ali nije Beks oduvijek bio prvi izbor nogometaša, a na jednog je čekao čak deset godina.

Foto: privatna arhiva

Sammira čekao deset godina

- Prije deset godina jednom zajedničkom prijatelju sam rekao da mi dovede Sammira u salon ako može. Sammir je tada igrao u Dinamu i bio velika zvijezda. Nije došao tada. Deset godina od te priče zvoni meni mobitel, a s druge strane čujem glas: "Bok, Sammir ovdje, Dani Olmo mi je dao broj..." Zamislite deset godina nakon...

Beks ima puno iskustva s nogometašima i prema svima je pun hvale. Kaže kako nemaju velikih želja i kako su svi veliki ljudi. Ipak, jedna situacija ga je posebno oduševila.

- Nazvao me Komen Andrić i rekao kako će se doći šišati Mahir Emreli koji je tek tada potpisao za Dinamo. Rekao sam dobro i čekao. Nekoliko sati kasnije Andrić mi je rekao gdje me Emreli čeka, ali bez njega. Ja sam ostao u šoku jer ne znam engleski. Nisam znao kako ćemo se sporazumjeti. Na kraju se ispostavilo da je Emreli igrao s jednim Srbinom i naučio naš jezik. Dva sata smo pričali bez prestanka. Odličan lik.

Foto: privatna arhiva

Kažu kako sportaši bolje igraju kada se dobro osjećaju na terenu. Uz ovakve britvice i škare nemamo brige za predstave naših nogometaša.