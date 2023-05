Tko su Let 3? Izdali su prazan album, digli kip 'Angeli koja s*re' i pucali čepove iz stražnjice

Riječka grupa Let 3 na sceni je već više od 30 godina, a u utorak su Hrvatsku predstavljali na prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga u Liverpoolu. Izvrsnim nastupom osigurali su si mjesto u finalu pa ćemo stihove 'Mame ŠČ' slušati i u subotu na velikoj glazbenoj pozornici.

Let 3 je osnovan u veljači 1986. godine, ali pod nazivom Let 2. Početkom iduće godine mijenjaju ime u, danas prepoznatljiv naziv. Prvi album 'Two Dogs Fucking' izdali su 1989., a neke od pjesama su 'Izgubljeni', 'Sam u vodi', 'Ne trebam te' i 'U rupi od smole'. U prosincu 1991. objavljuju drugi album 'El Desperada', a nakon tri godine snimanja izlazi idući album, 'Peace'.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Let 3 je od svojih početaka bio prepoznatljiv po svojem specifičnom humoru i bizarnim nastupima. Njihovi koncerti redovito su i svojevrstan performans.

Vjerojatno najdrastičniji koncept Leta 3 izlazi 1997., album 'Nečuveno'. Na CD-u nije bilo apsolutno ničeg, niti snimljene tišine. Od 500 primjeraka, prodano je njih 350. 'Album' je sadržavao umjetničku viziju sastava koja je komade plastike označila serijskim brojevima i opremila omotom. Projekt je bio praćen video spotom 'Neviđeno' - plavim praznim ekranom, kao i promocijom na glavnom riječkom trgu.

Foto: Jurica Gaolić/Pixsell

Početkom 1998. u sastavu se događa reorganizacija članstva i nakon višemjesečnih traženja i audicija formiran je Let 3. Damir Martinović - Mrle (61) kao prateći vokal i basist, Zoran Prodanović - Prlja (58) kao pjevač, Ivan Šarar - Faf (50) je zadužen za elektroniku, Dražen Baljak - Baljak (45) kao gitarist, Matej Zec - Knki također kao gitarist i Branko Kovačić - Husta na bubnjevima.

Sada su u sastavu Mrle, Plja, Zec, Baljak i Ivan Bojčić, koji su se i uoči Dore ekskluzivno fotkali za tjednik 24sata - Cafe.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Šesti album 'Jedina' objavljen je 2000. godine i u početku je napravljena samo jedna kopija albuma. Let 3 je u isprva odbio distribuirati album, no to su ipak učinili nekoliko mjeseci poslije. Za pjesme 'Profesor Jakov' i 'Tazi-tazi' su snimljeni videospotovi.

Sastav je iznenadio javnost kada su 26. veljače 2001. donirali spomenik 'Babin ku*ac'. Spomenik visine o od četiri metra i napravljen od bronce, otkriven je u Zagrebu, Rijeci, Puli, Splitu i Ljubljani.

Sedmi album 'Bombardiranje Srbije i Čačka' objavljen je 2005. godine. Naizgled nespojivo Let 3 je spojio elemente rocka, etna, narodnjaka, trasha, ex-YU sweet popa osamdesetih, elektronike, drum'n' bassa i nu metala.

- Mi ne zbijamo šalu, time se bavila 'Top lista nadrealista'. Mi stvaramo nova značenja, sastavljamo ih od mnogo štošta, ima u tome puno humora, ali nema parodiranja. Parodiranje je isto što i paradiranje. Ovo naše je novi svijet, neka nova zemlja, Nova Jugoslavija - izjavili su Letovci za Novi list prilikom izlaska novog albuma.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Momci su tvrdili da album nudi shizofrenu viziju Nove Jugoslavije i njenih pripadajućih republika i pokrajina u svim aspektima, bilo glazbenim, tekstualnim, scenografskim i dizajnerskim.

Mrle i Prlja ostali su zapamćeni i po kontroverznom gostovanju kod Aleksandra Stankovića u HRT-ovoj emisiji 'Nedjeljom u 2'. Iako su se dogovorili sa Stankovićem da neće biti psovanja i skidanja, Letovci su na to 'zaboravili' pa ih je tako Stanković nakon svake psovke podsjećao da ne koriste takve izraze.

Foto: HRT

Deset minuta prije kraja emisije Stanković je odlučio prekinuti emitiranje kada su Mrle i Prlja ispucavali čepove iz stražnjice. Kada je voditelj vidio da se skidaju pokrio je njihove stražnjice sakoom, a kada su 'ispalili' čepove odlučio je da je tu granica.

Foto: Goran Jakuš/PIXSELL

- Neke stvari jesmo dogovorili, znao sam da će na sredini emisije promijeniti kostime i da će dovesti nekog doktora. No, nisam znao da će doći do ovakvog poteza. Osobno su mi Let 3 cool, no ipak su neke stvari neprimjerene za javnu televiziju. Da budem iskren, znao sam da su nepredvidivi i da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Nisam znao koliko daleko će to ići, ali ne mogu reći ni da sam pretjerano iznenađen - izjavio je tada Stanković.

Let 3 su dizajnirali još jednu skulpturu. U svibnju 2015. su u Laubi izložili skulpturu 'Angela Merkel se*e' kojom je bend kritizirao tadašnju političku situaciju, ali i promovirao istoimeni album.

Foto: Luka Klun/PIXSELL

