Tko su Rada i Rade Vasić? Svi ih znaju iz 'Big Brothera', živjeli su u Njemačkoj, a sad su bolesni...

Bračni par Rada i Rade Vasić u braku su već 43 godine, a javnosti su poznati po sudjelovanju u showu 'Big Brother' gdje su bili zajedno sa sinovima Mikom i Gibom 2015. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Par inače ima šestero djece, a većinu života proveli su u Njemačkoj. Rade je tamo svirao s bendom dok je Rada radila kao čistačica u policiji.

Nakon sudjelovanja u 'Big Brotheru', ušli su i u srpski reality show 'Zadruga'.

Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell

Par danas živi u Maloj Plani kod Pokuplja, a Rada je nedavno otkrila da su oboje bolesni. Ona ima rak dojke, a njezin suprug je završio na dijalizi.

- Rade mi nije najbolje, bolestan je, oba su mu bubrega otišla, na dijalizi je. Teško mu je pozlilo, cijela mi je kuća potresena, a posebno djeca. Svako ima svoju kuću, ali ja sam ostala s Radetom i za njega sam najviše potresena. Gledam sve načine da mu pomognem, tu sam, ali ne mogu spriječiti da se razboli - ispričala je Rada Vasić u razgovoru za srpski Telegraf.

Iako mi je teško, ne žale se, a međusobno su si najveća podrška.

- Sad evo i ja sam bolesna, a on plače i kaže: "Ja ti želim pomoći, ali ne mogu ti pomoći, ja sam bolestan. Ne može on meni pomoći, a ni ja njemu. Ja sam se razboljela. Dobila sam rak dojke, operirala sam se. Opet, borim se, držim se, ne dam se, kao da nemam ništa - govori kroz suze.

Inače, njihovi sinovi, Mika i Giba nedavno su promijenili spol i postali Ivana i Ana, prenosi Kurir.

Foto: Instagram

- To su moja djeca, ja prvo gledam da su one sretne, da su mi žive i zdrave, a tko se smije, nek se njima vrati. Ničije dijete ne diram, ničije dijete ne ogovaram, ja sam majka i mene to boli. To što su one promijenile spol, to je sve normalno sada, njih dvije će nekada i o tome javno govoriti. One žive u Njemačkoj, s njima se čujem dva-tri puta dnevno i sada kada je Rade, moj muž, u bolnici, ja se s njima čujem čak i češće. Njih se dvije ne boje nikoga, nisu one prve koje su promijenile spol, to je jača sila, one se trebaju pojaviti u javnosti. Zahvaljujući doktorima one su sada prave ljepotice, liče na majku - rekla je Rada nakon njihove promjene spola.