Tko večeras napušta 'Farmu'? Darijeva obitelj nahranila je ekipu, čak i djevojke uoči borbe

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: RTL

Dariju će u novoj epizodi 'Farme' doći obitelj u posjet. 'Ne znam sanjam li ili što se događa', otkrit će on kad ga probudi njegova djevojka

Kandidati 'Farme' još spavaju, a jednom od njih već stiže obitelj u posjet. 'Negdje nekoga mora biti', otkrio je Darijev otac. Svi spavaju, no uskoro je jedan od kandidata dobio najljepše buđenje dosad. 'Ne znam sanjam li ili što se događa', otkrio je Dario kada ga je probudila njegova djevojka. 

'FARMA' Rebecca odabrala Doroteju za protivnicu u areni: 'Hrabrost ili ludost, vidjet ćemo sutra...'
Rebecca odabrala Doroteju za protivnicu u areni: 'Hrabrost ili ludost, vidjet ćemo sutra...'

'Nedostajalo mi je sve', zaključio je. 'Nisam očekivao da će ih toliko doći, sretan sam i teško mi je, sve mi je', zaključio je Dario. 

Foto: RTL

U izolaciji, čekanje do izazova koji će im biti posljednji na 'Farmi'.

- Valjda će nas se netko sjetiti - otkrila je Rebecca u iščekivanju doručka.

Foto: RTL

Posjetitelji su napunili kuću domaćim specijalitetima pa će hrane biti za sve.

- Svi su mi natjecatelji super, super je da ih mogu nahraniti - presretna je Darijeva majka.

- Pripremamo doručak, ima puno hrane, mislim da će ekipa iz izolacije ići u arenu punoga trbuha - otkrila je oduševljena Anđa.

Foto: RTL

Kada je doručak stigao, oduševljenju nije bilo kraja, unatoč činjenici da se priprema borba za finale. 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

