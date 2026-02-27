'Tko želi biti milijunaš': Zoran je odustao na sportskom pitanju, znate li vi koji je točan odgovor?

Nova emisija popularnog kviza 'Tko želi biti milijunaš' donijela je još jednu napetu večer u kojoj se najviše istaknuo umirovljeni učitelj Zoran Lončar s osvojenih 18.000 eura. Upoznali smo i informatičara Ivana Kovača koji je igru napustio s također pozamašnim iznosom, onim od 10.000 eura. Na samom kraju emisije nastup je započeo i treći natjecatelj, Nikola Delić.

Kao drugi natjecatelj u kvizu predstavio nam se Zoran Lončar, inače umirovljeni učitelj s gotovo 44 godine radnog staža. Dolazi iz mjesta nedaleko od Ploča, a u studio je stigao u pratnji supruge.

Zoran nakon točnih odgovora na prvih osam pitanja dolazi do iznosa od 1.000 eura. Prvi džoker zatrebao je na devetom pitanju u kojem se tražio lik iz hrvatske književnosti - koji je ujedno kazališni kritičar. Iako je sumnjao na jedan odgovor, nazvao je džokera, koji mu poručuje da je tražen odgovor C - Melkior Tresić. Uz njegovu pomoć, Zoran osvaja 2.500 eura i nastavlja igru.

Foto: HRT

Na pitanju za prelazak drugog praga tražio se najviši kat gledališta HNK Ivana pl. Zajca. Džokerom 'pola-pola', Zoranu su ostali odgovori Vidikovac Klimt i Vidikovac Kandinski, nakon čega se, vođen logikom, odlučio za odgovor A: Vidikovac Klimt. Osvojio je minimalno 5.000 eura i sačuvao džoker 'pitaj publiku'.

- Koja je zastarjela riječ za slugu? - glasilo je 11. pitanje vrijedno 10.000 eura. Zoran se prisjetio Šegrta Hlapića, pokušao je s odgovorom A: hlap, i osvojio spomenut iznos!

Sjajnom igrom stigao je i do 12. pitanja u kojem se tražio najduži hrvatski most. Zoran se za pomoć obratio publici koja je najviše, 56 % glasova dala za odgovor D: rijeku Dravu. Umirovljeni učitelj bio je iznenađen tim odgovorom, na trenutak je pomislio i odustati, ali hrabro je odigrao i odlučio vjerovati publici - i tako je stigao do lijepih 18.000 eura!

Foto: HRT

Ipak, njegova igra završena je na 13. pitanju, sportske tematike: sportaši koje države su osvojili barem jedno zlato na svim dosadašnjim Ljetnim olimpijskim igrama? Zoran, koji je ostao bez džokera, dalje nije htio riskirati pa je odustao i zadržao 18.000 eura. Da je igrao dalje, rekao bi Grčka ili SAD, a točan je odgovor Velika Britanija, pa srećom da je tako postupio.

Prvi natjecatelj bio je 24-godišnji Ivan Kovač iz Belog Manastira. Diplomirao je računarstvo na FER-u i zaposlen je u struci. U slobodno vrijeme volontira, radi s djecom i mladima, a opušta se uz filmove i kvizove. U pratnji ga je bodrio prijatelj.

Ivan je nakon sedam točnih odgovora, prvi džoker zatrebao na osmom pitanju iz filmske umjetnosti u kojem je bilo potrebno nastaviti niz filmova Roberta Eggersa.

Nazvao je džokera koji je poručio da bi pokušao s odgovorom A: Nosferatu, iako nije siguran. Stoga je Ivan iskoristio i 'pola-pola', nakon čega se odlučio za isti odgovor, i osvojio 1.000 eura.

Foto: HRT

Nakon što je točno odgovorio na deveto i deseto pitanje, odnosno znao je pitanje o igrici “zmija” te generacijsko pitanje iz književnosti - osigurao je minimalno 5.000 eura te otvorio 11. pitanje.

Pitanje o dvjema državama čije bi zastave bile jednake bez grba rješava uz pomoć posljednjeg džokera - publike. Najviše glasova (35 %) dobiva odgovor D: Kolumbija i Ekvador, koji Ivan prihvaća i točno odgovara, povećavši dobitak na 10.000 eura.

Na 12. pitanju, o gradu u kojem je 1872. odigrana prva službena međunarodna nogometna utakmica, Ivan priznaje da ne zna i odlučuje odustati. Rekao je kako bi odgovorio Glasgow - što se kasnije pokazalo točnim. Ipak, igru napušta s vrlo lijepih 10.000 eura!

Foto: HRT

Na kraju emisije upoznali smo trećeg natjecatelja 39-godišnjeg Nikolu Delića iz Pule. Pravnik je i radi u struci, a u studio je stigao u pratnji najboljeg prijatelja i kuma. Nikola je točno odgovorio na prvih šest pitanja, osvojio 300 eura te će igru nastaviti u idućoj emisiji, sa svim džokerima na raspolaganju.

Foto: HRT