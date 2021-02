Nakon što se osvrnula na prozivke tima Bernarde Brunović (28), urednica hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije Uršula Tolj (47) ponovno se oglasila. Na Instagramu je napisala kako je zadovoljna načinom na koji je prošla ovogodišnja Dora, prvenstveno zbog uvjeta kojima su se morali prilagoditi u skladu s pandemijom.

POGLEDAJTE VIDEO: Albina Grčić pobijedila na Dori

- Da vi znate s kakvim sam ja divnim ljudima okružena na poslu i koliko su se i oni, poput mene, dali u Doru - u njezinu realizaciju u nemogućim uvjetima, u svaku točku, u svaki dio. Nismo bili strogi oko rokova, izlazili smo u susret posebnim zahtjevima, tješili smo i grlili one kojima je to izvan scene bilo potrebno - započela je Uršula.

- I onda ti isti što su ti govorili hvala, počnu govoriti nešto sasvim drugo. Doduše, optužbe su toliko nelogične da gotovo nema potrebe komentirati. Samo ću reći da uvijek pošteno i odgovorno radim svoj posao. I to znaju i moja mama, moja sestra, moja djeca i moji prijatelji i suradnici. I oni jedini to mogu znati, ljudi koji me ne poznaju, ne mogu. Tu se valjda svi slažemo. Idemo dalje, hrabro i s osmijehom - dodala je.

Tolj je ranije naišla na kritike jer ju je prozvala Manuela Tobler, sestra Bernarde Brunović. Ona tvrdi kako Bernarda nije bila jedan od favorita na Dori, jer je bila na 'crnoj listi Uršule Tolj'. .

- Jako mi je žao kad su ljudi tužni i ljuti nakon vedrog i poštenog natjecanja, ali sve je to za ljude. Poraz ponekad doista uzburka emocije i svašta se izgovara. No, nije u redu da se izgovaraju laži - rekla je Tolj nakon prozivki za Večernji list.

U komentarima ispod najnovije objave na Instagramu Uršuli se javila Jelena Lešić, jedna od četiri voditeljice na ovogodišnjoj Dori.

- Meni je ovo bilo jedno od dražih vođenja. Predivno mi je bilo. Čestitam Uršula na odlično odrađenom poslu - poručila joj je.