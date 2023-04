Tolja i Battifiaca o pjevanju Ivana Pažanina: 'Ti si totalno lud, ovo je bio teksaški masakr'

Chef Ivan Pažanin i mentorica Jelena Žnidarić, poznatija kao Zsa Zsa, izveli su ET-jev hit 'Totalno sam lud' u emisiji 'Zvijezde pjevaju'. Pjevački se par, kao i publika, super zabavio, ali se žiri ipak osvrnuo na Ivanovo pjevačko umijeće.

- Znaš li što se dogodi kad kročiš na ovu binu? Nova godina se dogodi... Moja mama nema sluha i ubit će me što to govorim. Ali gle, govorila sam joj: 'Mama, ajde, molim te, makar nešto zapjevaj'. Nikad nije htjela zapjevati. Savjetujem ti da zanemariš savršen ton, pjevaj. To je najvažnije od svega. Savršeni tonovi će doći - rekla je Danijela Martinović, a Marko Tolja se ubacio i našalio da nastup ne bi usporedio s Novom godinom, već s hororom 'Teksaški masakr motornom pilom'.

Foto: Dario Njavro za HRT

- Ti si stvarno totalno lud. Ovaj put sam gledao Zsa Zsu, kao mentorica se trudi prikriti njegove mane. Osim pjevačkih mana, on nema. Tebi želim dati višu ocjenu. Zsa Zsa igra na kartu drugog djeteta (op.a. Tolja i supruga ovih dana su otkrili da čekaju drugo dijete), ali ja to znam već nekoliko mjeseci pa mi to nije nova vijest - dodao je Tolja.

Foto: HRT

- Nema kraja. Slažem se s Danijelom, mene podsjeća ovo na Novu godinu, ali na jednu kad sam bio sam doma. Popijem i budu ljudi doma oko mene. Dođe mi da popijem i večeras. Rekao sam i ponovit ću, vi ste priča za sebe, donosite veselje - pričao je Mario Battifiaca. Tolja i Mario dali su im peticu, a Danijela šesticu.

Foto: Dario Njavro za HRT

Kasnije je voditeljica Barbara Kolar pitala pjevačicu kako bi opisala svoje iskustvo u ovoj emisiji, a ona joj je objasnila: 'Ovo je najveći gušt. Ovo nije mučenje, ljudi mi govore da izdržim, a ja želim da traje što duže'.

