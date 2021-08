Holivudska zvijezda Tom Cruise (59) trenutačno boravi u Velikoj Britaniji gdje snima svoj najnoviji nastavak franšize 'Nemoguća misija', a u novinske stupce dospio je i zbog jedne nesvakidašnje situacije, nepovezane s njegovom ulogom.

Cruise je, naime, prilikom vožnje helikopterom poželio sletjeti u zračnu luku u Coventryju, no kako je ona bila zatvorena, a glumcu i ekipi se žurilo onda su pistu 'pronašli' u vrtu obitelji Webb u Warwickshireu.

BBC piše kako je obitelj bila iznimno iznenađena postupkom, a isprva nisu ni znali da je baš Cruise u helikopteru. Rekli su im samo kako se radi o 'VIP gostu koji kasni'. Ipak, čini se kako holivudskoj zvijezdi na kraju i nije bila tolika žurba.

Tom je s obitelji strpljivo pozirao, a kako bi se iskupio za nenajavljeno slijetanje djecu je odlučio povesti na probnu vožnju. Naravno, vozio ih je profesionalni pilot, a ne holivudski as, no to nije umanjilo doživljaj oduševljenoj djeci.

- Kad je Tom stigao i izašao, svi smo bilo kao - 'wow, ovo se događa u našem vrtu. On je otišao ravno k djeci i pozvao ih sa sobom, a onda nam je prišao i zahvalio. Bio je to nevjerojatan dan za nas i nadrealno iskustvo. Još uvijek ne mogu vjerovati da se to zaista dogodilo - ispričala je za BBC majka Alisson Web.