Tom Cruise htio je biti svećenik, scijentologija mu uništila dva braka, a ženi je svašta branio

Glumac Tom Cruise napunio je 60 godina, a fanovi ga hvale kako izgleda odlično. Tom je rođen u gradu Syracuse u državi New York, a glumačku karijeru započeo je sporednim ulogama početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Jednu rođendansku zabavu organizirat će u Velikoj Britaniji u klubu Soho Farmhouse, a zatim će privatnim zrakoplovom odletjeti u SAD kako bi proslavio sa svojim prijateljima. Popis uzvanika biti će ekskluzivan, navodno će biti pozvani David Beckham (47) te princ William (39).

- U vrlo dobrim odnosima je s princom, tako da je moguće da će i on doći - izjavio je izvor blizak glumcu.

Kao mali Cruise je odrastao u siromaštvu, a sanjao je o tome da postane svećenik, a ne glumac. Sudbina mu je ipak tome stala na put.

Kao 19-godišnjak našao se u malim ulogama u filmu 'Vječna ljubav'. Tada je shvatio da mu gluma odlično ide i nastavio je tim putem.

Tijekom sljedećih nekoliko godina pojavio se u mnogim sporednim ulogama, a kao velika zvijezda proslavio se filmom 'Top Gun' kojim je dokazao da je zaista kvalitetan glumac koji može puno toga odglumiti.

Nakon uloge u 'Rain Manu' igrao je u još jednoj drami 'Born on the Fourth of July' za koju je dobio i Zlatni globus za najboljeg glumca nakon čega je bio i nominiran za Oskara.

Početkom devedesetih, Tom je imao priliku glumiti u filmu 'Intervju sa vampirom' sa Brad Pittom (58) i Antoniom Banderasom (61), a nedugo nakon toga, nagrađivani američki glumac briljirao je u filmu 'Nemoguća misija' u kojoj glumi tajnog agenta Ethana Hunta.

Cruise je također nastupio kao naslovni lik u romantičnoj humornoj drami 'Jerry Maguire', čime je dobio još jednu nagradu Zlatni globus za najboljeg glumca te drugu nominaciju za Oscara.

Njegovi filmovi zaradili su gotovo 4 milijarde dolara u američkim i kanadskim blagajnama i više od 10,1 milijardi dolara širom svijeta, što ga je učinilo 8. najuspješnijim glumcem u Sjevernoj Americi i jednim od najboljih glumaca diljem svijeta.

Prva žena mu je bila poznata glumica Mimi Rogers (66). Nakon nje, bio je dugo u braku s Nicole Kidman (55) te je s njom posvojio dvoje djece. Sljedbenik je i scijentologije, religije koju snažno propagira od iznenadnog rastanka od Nicole.

Sa 16 godina mlađom Katie Holmes (43), od koje se razveo 2012., dobio je kćerkicu Suri. Par se službeno upoznao 2005. na snimanju filma 'Nemoguća misija 3'. Niti mjesec dana nakon svima je bilo jasno da su zajedno jer se nisu skrivali već su zaljubljeno šetali po Rimu, gdje su došli kako bi Tom primio nagradu 'David di Donatello' za životno djelo.

U jesen 2005. glumica je bila trudna, a Tom je tijekom trudnoće kupio kućni ultrazvuk i pomno pratio tijek trudnoće. Liječnici su kritizirali njegov postupak jer je samo bolničko osoblje bilo osposobljeno pratiti trudnoću putem medicinskih aparata. Imao je i neke bizarne molbe kojih se Katie morala pridržavati tijekom poroda, kao na primjer da mora biti tiha.

Prema scijentološkoj crkvi, tijekom poroda mora biti apsolutna tišina, a žena koja se porađa se mora suzdržati od pričanja i vikanja, jer vjeruju da to može naštetiti djetetu. U proljeće 2006. na svijet je stigla djevojčica koju su novopečeni roditelji nazvali Suri. Kako je dvojac tada rekao, to je ime koje ima značenje i na hebrejskom i na perzijskom; na hebrejskom znači princeza, a na perzijskom crvena ruža.

U međuvremenu je imao i trogodišnju vezu sa Španjolkom Penelope Cruz (48).

Podsjetimo, najnoviji nastavak popularnog 'Top Guna' izašao je u kina 27. svibnja, a režirao ga je Joseph Kosinski koji je s Cruiseom već surađivao na filmu 'Oblivion'. Film je u deset dana zaradio preko 548 milijuna dolara.

