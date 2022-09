Tom Hanks nakon skoro 40 godina karijere priznao: 'Snimio sam samo četiri dobra filma'

Oskarovac Tom Hanks (66) je glumio u gotovo 100 filmova, ali u novom intervjuu za magazin People rekao je da misli da su samo četiri od njih prilično dobra.

- Nitko ne zna kako nastaje film, iako svi misle da znaju. Snimio sam gomilu filmova, a četiri su prilično dobra, mislim. I još uvijek sam zadivljen kako filmovi nastaju. Od ideje do slike na ekranu, cijeli proces je čudo - rekao je Hanks.

Dobitnik Oscara najavio je svoj nadolazeći roman, 'The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece', koji izlazi 9. svibnja 2023. Knjiga je izmišljena priča o stvaranju filma o superherojima vrijednog više milijuna dolara i stripa koji ga je inspirirao.

Hanks je glumio u nekim od najslavnijih filmova u kinematografiji tijekom svoje karijere duge četiri desetljeća, uključujući 'Forrest Gump' i 'Philadelphia', koji su mu donijeli Oscara za najboljeg glumca. Također je bio nominiran za Oscara za filmove 'Brodolom života', 'Big', 'Spašavanje vojnika Ryana', ali nije jasno koje svoje filmove glumac smatra najboljima.

- Snimanje filmova je vrlo težak posao tijekom jako dugog vremenskog razdoblja koji se sastoji od toliko puno trenutaka radosti nasuprot jednakom broju osjećaja samoprijezira. To je najveći posao na svijetu i najzbunjujućiji posao za koji znam - rekao je glumac.

