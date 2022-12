Toma izbacio Teu, a Sanju poveo na spoj: Pa između njih postoji seksualna privlačnost i energija

Novo jutro u kući započelo je pomalo 'lijeno'. Cure su se jedva ustale iz kreveta, Tea je zamjerila Tomiju iz 'Pet spojeva tjedno' što je nije dočekala skuhana kava, a na tapeti je bila i Carmen.

- Ponaša se kao reality zvijezda… Ima li ovoga, daj ovo… Ali nisam primijetila tu karakternu crtu da obraća pozornost na druge da doda ako nekome nešto treba - iskrena je bila Tea.

Carmen i Marina su, pak, jutro provele razgovarajući u vrtu.

Tomi je okupio cure kako bi s njima iskreno i otvoreno porazgovarao o razlozima zbog kojih su još uvijek slobodne.

- Ja sam slobodan pet godina - započeo je prvi.

Sanja je nastavila, dodavši da je solo već četiri godine:

- Došla sam u fazu života kad ne ulazim ni u kakvu vezu ako to nije to.

- Bila sam u braku, isto sam slobodna četiri godine. Bilo mi je bitno da znam živjeti sama sa sobom i dobro se osjećam - ispričala je i Tea, dok je ležala nogu prebačenih preko Tomija.

Jedan propali brak je i iza Carmen, koja je priznala da je sama već dvije godine pa zaplakala iza kamera:

- Radila sam na sebi i svojoj karijeri. Sada mi u životu još samo treba jedan dobar muškarac, dijete i to je to, onda sam napravila sve u životu što sam htjela.

- Imam neku barijeru. Kad me pogleda, ja bježim pogledom… Neka nelagoda u komunikaciji. Imam osjećaj da bi me pojela - i dalje je Tomi među njima osjećao neku distancu i svoj strah.

- Ja ulažem veto ovaj put - Antea s njima nije htjela podijeliti svoja iskustva, istaknuvši da želi samo razgovarati o veselim temama, a veze za nju to nisu.

- Želim da mi ljubav bude jednostavna i da me to motivira.

Nakon ozbiljnog razgovora, Tomi je pozvao Sanju da mu se pridruži u kupnji na tržnici.

- Između njih postoji neka seksualna privlačnost i energija - složile su se Carmen i Marina, dok Tea i Antea to nisu primijetile.

- Ja ovo smatram odlaskom na plac, to meni nije dejt - tješila se Tea.

- Očekivanja su mi da ćemo se dobro zabaviti i da ćemo se napokon upoznati - Sanja je bila optimistična.

Tomija je još jednom oduševilo Sanjino ponašanje kada se bacila u potragu za kupusom u želji da njemu i curama skuha sarmu.

A nakon kupnjem stiglo je vrijeme za razgovor. Tomi joj je priznao da je promijenio mišljenje o njoj nakon prvog susreta.

- Uvijek me svi sude na prvu… To mi zapravo i paše jer ako mi daš priliku da porazgovaraš sa mnom, shvatit ćeš da to nije samo to nego ima puno više - rekla je Sanja.

Po dolasku kući, Tomi se bacio na pečenje roštilja, a djevojke su ga gledale i neprestano ga zadirkivale. Tea je ponovno iskoristila priliku i ostalim djevojkama zamjerila što ne pomažu u kućanskim poslovima.

- Jučer nisi prstom mrdnula, ljudi su te služili, a sad je bitno što si oprala suđe… Da ti izgradimo spomenik – najbolja kućanica stoljeća - ljutito je Tea komentirala Carmen.

Nakon zajedničke večere Tomi se povukao u svoju sobu kako bi donio novu, tešku odluku.

- Mislim da bih mogla ja ići ili Antea - imala je predosjećaj Marina, dok je Sanja priznala da joj se još ne ide kući.

Tomi je cure držao u neizvjesnost i pokušao odugovlačiti, no na kraju je prelomio.

- Kad si ti tu, imam osjećaj da je puna kuća… Ali nekako imam osjećaj da sama sebi neki pritisak stvaraš. Ti si cura koja večeras izlazi - poručio je Tomi Tei, koja je bila sigurna da je večeras sigurna.

- Sve smo bile u šoku - priznala je Marina.

- Nije mi žao što je ispala Tea - Sanja je bila iskrena.

- Da biram jednu osobu s kojom bih najradije prijateljski popio kavu, to bi bila Tea - rekao je Tomi.

- Super se osjećam. Drago mi je da sam sklopila jedno divno prijateljstvo. Meni je to bitnije nego ljubav. Danas-sutra nakon ovog showa tko za što se može razviti dalje - zaključila je izbačena Tea.

Sanja i Tomi večer su završili zajedničkim razgovorom u dnevnoj sobi, dok se na štednjaku krčkala njezina obećana sarma.

Tko s Tomijem već sutra odlazi na novi spoj, a tko pakira kofere, gledatelji će doznati sutra u novoj epizodi.

