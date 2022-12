Sanjina tužna priča rasplakala djevojke, a show je napustila Maja: 'Zbog nje mi nije žao!'

39-godišnji Dubrovčanin Tomi Saltarić, pomorski je agent koji živi s majkom te obožava sport i teretanu, a svoju srodnu dušu pokušat će naći u RTL-ovu showu 'Pet spojeva tjedno'.

- Kad se zaljubim, onda sam tele - poručio je Tomi očekujući djevojke.

Prva je na njegova vrata pokucala 30-godišnja Antea Ajbek, poduzetnica iz Rijeke.

- Ugodno iznenađenje - poručio je Tomi.

Iduća je stigla 33-godišnja ekonomistica iz Sesveta, Marina Šandor, koja je već po dolasku istaknula kako joj je vrlo važno da Tomi u startu prihvati činjenicu da je ona majka, a kao dar donijela mu je sliku koju je sama naslikala.

- Prvi dojam, ta energija! Toliko pozitivan čovjek, taj osmijeh i te oči - oduševljena je bila Marina te mu već u prvim minutama razgovora dala do znanja da ima 2-godišnjeg sina.

- To što Marina ima dijete mi ne predstavlja nikakav problem… Imala ga, ne imala, to je svejedno. Naš odnos kreće od trenutka kad sam ja nju upoznao - zaključio je Tomi dodavši kako mu se na prvu čini da bi mogla ostati u kući do zadnjeg dana.

Red je došao i na treću djevojku, 34-godišnju Teu Miftarević iz Rijeke, koja je istaknula da kod muškarca traži isključivo iskrenost.

- Ima li tu što za jesti - pitala je simpatična Tea pa iz kuhinje 'ukrala' bananu te tako nasmijala sve prisutne i dodatno popravila malo uštogljenu atmosferu u kući.

- Ostavlja mi dojam osobe s kojom se ništa ne može dogovoriti nego joj je sve istog trena - priznao je Tomi, no ipak mu se jako svidjela njezina otvorenost i pričljivost.

Iz automobila je sljedeća izašla 40-godišnja Carmen Osovnikar iz Maribora:

- Jedva čekam da ga upoznam uživo.

- Nešto što nisam mogao očekivati… Na vrata je došla žena koja zna što hoće - iznenađen je bio Tomi otvorivši vrata, a i ostale djevojke priznale su da je na njih ostavila dojam.

Carmen je pokrenula temu o godinama, no Tea nije bila impresionirana:

- Ona je potegnula tu priču jer je htjela izraziti kako je ponosna na svojih 40 godina. Pa i mi smo na svojih 30.

Sljedeća je stigla 26-godišnja Sanja Vuković, koja radi u kasinu i bavi se plesom.

- Više mi se svidio uživo nego na videu - kazala je, a iako joj se svidio njezin fizički izgled, Tomi se zabrinuo da s njom baš neće imati puno zajedničkih tema za razgovor.

Za kraj, na štakama je, zbog operacije kuka, stigla 33-godišnja komunikacijska menadžerica Maja Cvijanović iz Zagreba.

- Mislio sam da je pogriješila kuću - šokiran je bio Tomi kad je otvorio vrata.

- Čak sam razmišljala da dođem u pidžami - priznala je opuštena Maja djevojkama koje su promatrale njezinu ležernu odjevnu kombinaciju.

- Osjećam se kao da ne pripadam u taj svijet - poručila je Maja po ulasku.

Djevojke su zatim 'potegnule' temu o silikonima i plastičnim operacijama, a Tomi je pozvao Anteu da mu se nasamo pridruži na terasi kako bi joj dao do znanja da, iako je nakon nje u kuću ušlo još pet žena, nije zaboravio na nju.

- Sve cure su bomba, nije ti lako - šalila se s njim, a njihov razgovor prekinule su ostale djevojke koje su im se pridružile.

Povela se tema o ljubavi na prvi pogled, a Maja je svima pokušala objasniti svoje filozofsko viđenje situacije, no Tomi je to smatrao malo prenapornim pa je napustio terasu. Prva zajednička večera bila je povod i za prve emotivne razgovore, no Sanjinu tužnu životnu priču baš nitko nije očekivao.

- Nisam imala nikog, ni oca ni majku… Mama me ostavila kad sam imala pet godina, na Božić… Tata je cijeli moj život mene krivio za to. S mamom sam na sudu i dan-danas - ispričala je Sanja pa dodala:

- Ne mogu zamisliti da jedna osoba koja je devet mjeseci nosila svoje dijete, da ga može preko noći ostaviti… Ja znam da bih ja bila najbolja majka na svijetu… Tu djecu bih voljela više od ičeg jer znam kako je meni bilo.

Njezina priča Carmen je rasplakala, a Marina ju je iskreno zagrlila. A nakon emotivne večere Tomija je čekala najteža odluka večeri – jedna djevojka mora napustiti show. Djevojke su bile uvjerene da je to Maja. Upravo je Maja vrijeme do odluke kratile jogom, što je kod ostalih djevojaka izazvalo čuđenje i podsmijeh.

- Teška odluka… Majo, patnja mi je tebe gledati jer znam da bi htjela izraziti sebe više, a onemogućena si zbog svog zdravstvenog stanja. Ti večeras izlaziš - poručio joj je Tomi, a ona mu nije previše zamjerila.

- Za nju mi nije žao, nemam nikakve osjećaje - Tea je bila brutalno iskrena.

