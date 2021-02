Tomislav Marić (23), pod umjetničkim imenom poznat i kao ToMa, oduševio je publiku i žiri na ovogodišnjoj Dori s pjesmom 'Ocean of love'.

- I bilo me je malo ispočetka strah kako će ljudi reagirati na nešto tako moderno, plesno, na nešto što nije možda svaki dan viđeno kod nas na sceni, ali evo sad, sa nekoliko dana odmaka, i dalje mi srce malo zaigra. Ja sam frcao baš od pozitivne energije i zabave te tri minute i to su ljudi osjetili, to su ljudi primijetili i ako to mogu raditi cijeli svoj život, želim, stvarno zaista želim - rekao je za IN magazin.

Ovaj simpatični Livnjak nedavno se zaručio, a mnogi su pitali: 'Pa kad već prije?'.

- Zašto kad već prije, hej!? Zaista, moja zaručnica Marina i ja smo nešto više od tri godine u vezi, doselili smo se u Zagreb prije godinu dana. Bilo je vrijeme, jednostavno osoba osjeti kad je taj neki trenutak, kad treba iz jedne faze prijeći u drugu. I samo ću reći - sretno mojim roditeljima jer sva trojica, ja i moja dva brata, svi se ženimo u 365 dana, pa treba to izdržati - poručio je kroz smijeh.

Opisao je i detalje zaruke.



- Bilo je intimno, onako kako ja volim i kako ja znam, između nas dvoje, iako je mama zahtijevala da to bude na gradskom trgu da to svi vide. Ali mama, oprosti, nije išlo, trebalo je biti kako je bilo, ali rekla je 'da', to je ključno - ističe.

Zaručnica Marina također je pjevačica.

- Lijepo je imati, osim ljubavi, osim nekih drugih interesa, lijepo je imati tu jednu veliku okosnicu oko koje se oboje slažemo, za što oboje živimo. Zapravo je vrlo lijepo putovati ovim putem s njom - zaključio je ToMa.