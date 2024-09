Toma Zdravković za kafanu je živio, a zbog kafane umro

Legendarni pjevač Toma Zdravković preminuo je 30. rujna 1991. godine u Beogradu u dobi od 53 godine. Bolovao je od raka mokraćnog mjehura, a iako se liječio u Americi, bolest je ipak bila jača.

“Dotako sam dno života” pjevao je Toma, ali u tim je stihovima on “prepričavao” svoj život. Njemu je ljubav bila pokretač, ali i sidro. Ženio se četiri puta, a nakon jedne svadbe i novine su pisale “Jedna Nada za jedan život”. No brak je brzo propao. Nakon toga se slomio i otišao u Kanadu.

Foto: xxzmagazin

Bio je već bolestan, puno je pio i pušio, pjevao po svakakvim špelunkama. On u svemu tome, a priznao je to jednom u razgovoru s Petrom Lukovićem, nije vidio ništa loše. A što je sve radio...

- Iz ove perspektive čini mi se da je sve bilo na svom mjestu. Počeo sam da shvaćam da je u životu sve normalno i relativno. Neki bi si osigurali egzistenciju, kupili kuću, vilu - ja sam krenuo suprotnim smjerom. Počeo sam živjeti s problematikom ljudi oko sebe. Radio sam u kafani, morao sam komunicirati s gostima, bio sam stalno u grotlu života. To je postalo navika: da sjednem s prijateljima, da popričamo, popijemo... I tu povratka nije bilo - pričao je Toma, o kojem je snimljen i film, koji se počeo prikazivati u povodu 30. obljetnice njegove smrti.

Nije se to ni u Kanadi promijenilo, ali u jednom od rijetkih svijetlih trenutaka upoznao je Gordanu. Zaljubili su se, bio je 12 godina stariji od nje, a ona je inzistirala na vjenčanju.

Foto: xxzmagazin

- Imala sam 25 godina kada smo se upoznali, a on je bio 12 godina stariji. Bio je oformljena ličnost i morala sam to prihvatiti. Nisam ga htjela mijenjati. Morala sam se uklopiti u njegov život. Prije mene je imao tri braka, a u meni je pronašao ženu koja ga razumije, bila sam njegova mirna luka - ispričala je Gordana, koja je s pjevačem u braku bila 18 godina.

Oni su se iz Kanade opet vratili u tadašnju Jugoslaviju. Publika je Tomu brzo prihvatila, njegov povratak. I sam se čudio tome, ponekad bi opravdavao to bolešću, u smislu da su se ljudi sažalili nad njime. Nije se puno promijenio, od pjevanja po “rupama” do velikih i “uglednih” dvorana. No nije puno promijenio niti stil života, iako načet. Govorio je o tome otvoreno.

- Nikad nisam pio zato što volim alkohol: uvijek je kretalo od par rundi i uvijek u društvu! Uskoro sam sâm sebi bio i bolji, i slobodniji. Tako sam se želio osloboditi od svih briga i problema. To su neka posebna uživanja koja su me kačila pet, šest, deset godina: uz muziku bismo ostajali cijelu noć, pričali, pili, ludovali. Onda nije važno je li netko doktor ili skretničar, važno je da je on čovjek čije ti društvo godi. Zato i dan-danas kod kuće ne pijem i ne pušim: al’ čim izađem u kafanu onda je to nešto deseto! To onda ne traje dva sata pa ‘ajdemo kući: znali smo da u kafanama provedemo tri-četiri - pričao je otvoreno Toma.

Sve se, kaže, svodilo na povjerenje. I ono da je Gordana bila Tomina mirna luka.

- Nikada ga nisam pitala zašto je potrošio novac, gdje je bio, što je radio. Za njega bi to bilo opterećenje. Rekao mi je jednom: Hoćeš li me pitati gdje sam bio tri dana? Ja sam mu odgovorila: Je li ti bilo lijepo? On kaže: Bilo je lijepo, a ja: To je važno, da ti je bilo lijepo.

At the Central Cemetery marked the 30th anniversary of the death of the legendary bohemian and folk music singer Toma Zdravkovic. Na Centralnom groblju obelezeno 30 godina od smrti legendarnog boema i pevaca narodne muzike Tome Zdravkovica.

Puno je ljubavi bilo u Zdravkovićevu životu. Sam je priznao i onu prema kocki, a Gordana je pretpostavljala i onu prema Silvani Armenulić, iako on to nikada nikome nije rekao.

- Među njima je postojalo veliko prijateljstvo, ali ona je za njega bila nedostižna. Vjerujem da nikada nije imao hrabrosti reći joj kaže da je voli. Kada je poginula, bio je očajan. Sjećam se da nam je Lepa Lukić to javila. Nikada ga takvog nisam vidjela, toliko tužnog - ispričala je.

Foto: Privatni album

Silvana Armenulić poginula je u automobilskoj nesreći 1976. godine. Njihovo prijateljstvo počelo je kada ga je vidjela kako sjedi na klupici u parku u Leskovcu. Imala je nastup i ponudila mu da pjeva na njenim koncertima. U znak zahvale napisao joj je pjesmu koja je postala veliki hit, Što će mi život bez tebe dragi”...

Toma Zdravković ženio se četiri puta, a obožavao je djecu, sina Aleksandra iz braka s Gordanom i Žaklinu, koju je dobio s prvom suprugom Olgicom...