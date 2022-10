Tomčić kao dama u crvenom, a pratitelji: 'Niste baš simpatični, ali ste jedna od najljepših žena'

Niste mi baš pre simpatična osoba, ali ste jedna od najljepših žena koju sam ikad vidio, pišu pratitelji Martini Tomčić (47). Operna pjevačica i jedna od članica žirija 'Supertalenta' pohvalila se kreacijom koju je nosila u posljednjoj epizodi showa, a za koju je, kao i uvijek, bio zadužen stilist Marko Grubnić (40).

- Obožavam tu pjesmu Lady in red, a ti? Obožavam i kad me Emina oboja - napisala je Tomčić u opisu fotografije.

U posljednjoj emisiji nosila je dugu crvenu haljinu s resastim detaljima te rukavice. Odlučila se za visoki rep, a cjelokupnu kombinaciju upotpunila je zlatnim nakitom. Mnogi su joj u komentarima udijelili niz komplimenta.

'Fotka je mrak', 'Savršenstvo. Predivna haljina', 'Dama u crvenom', 'Wow', poručili su Martini pratitelji.

Inače, Tomčić je tijekom nekoliko sezona 'Supertalenta' stekla nadimak najstrože članice žirija. Svojedobno je otkrila što ona o tome misli.

- Uvijek volim reći da je istina u očima promatrača, no s druge strane postoji samo jedna istina za svakog od nas. Ja ću reći da sam i stroga i realna. Međutim, mislim da je strogoća u današnjem društvu i više nego poželjna, pa ne promatram to što sam najstroža članica kao negativan kontekst, nego dapače, ponekad to doživim kao jako lijepi kompliment - priznala je za Dnevnik.hr.

