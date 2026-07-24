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SVJETSKI USPJEH PLUS+

Tomis Fras (23) za 24sata: Hrvat sam i osvojio sam BAFTA-u! A inspirirala me moja obitelj...

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 4 min
Tomis Fras (23) za 24sata: Hrvat sam i osvojio sam BAFTA-u! A inspirirala me moja obitelj...
Foto: PROFIMEDIA
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Mladi autor hrvatskih korijena osvojio je prestižnu nagradu za VR projekt ‘Sonderambla’, a otkrio nam je kako prijavu nije ni planirao i što ga je inspiriralo

Admiral

Mladi autor hrvatskih korijena Tomis (Thomas) Fras ostvario je izniman međunarodni uspjeh osvojivši BAFTA Student Award, jedno od najuglednijih svjetskih priznanja za studentske projekte iz područja filma, videoigara i novih medija. Na svečanosti održanoj u Los Angelesu nagrađen je u kategoriji Immersive za projekt 'Sonderambla', nastao tijekom studija na londonskom University of the Arts.

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