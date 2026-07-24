Mladi autor hrvatskih korijena osvojio je prestižnu nagradu za VR projekt ‘Sonderambla’, a otkrio nam je kako prijavu nije ni planirao i što ga je inspiriralo
SVJETSKI USPJEH PLUS+
Tomis Fras (23) za 24sata: Hrvat sam i osvojio sam BAFTA-u! A inspirirala me moja obitelj...
Čitanje članka: 4 min
Mladi autor hrvatskih korijena Tomis (Thomas) Fras ostvario je izniman međunarodni uspjeh osvojivši BAFTA Student Award, jedno od najuglednijih svjetskih priznanja za studentske projekte iz područja filma, videoigara i novih medija. Na svečanosti održanoj u Los Angelesu nagrađen je u kategoriji Immersive za projekt 'Sonderambla', nastao tijekom studija na londonskom University of the Arts.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku