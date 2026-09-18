Zadarski pjevač uoči povratka u Lisinski govori o 40 godina Intrada, pjesmama koje su ih obilježile, obitelji, velikoj ljubavi prema sportu i onome što tek dolazi
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Tomislav Bralić za 24sata: Oliver nam je bio kao član klape
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Mi nismo previše popularni, taman toliko da smo još uvik normalni, kaže nam Tomislav Bralić (57). Četiri desetljeća s klapom Intrade, velike dvorane, pjesme koje publika zna od prvih taktova i tisuće kilometara iza njih nisu ga, čini se, previše promijenili. Bralić i danas najradije govori o pjesmi, ljudima s kojima je sve počelo i publici koja ih svih ovih godina prati.
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