Večerašnju epizodu prvim plesom otvorili su Kristina i Tomislav. 'Moje vjenčanje, moj prvi ples s njim, to je to, to je ono o čemu sam sanjala', rekla je uzbuđena mladenka. Tomislav je plesao i s punicom Ninom, kojoj je otkrio da ga je kod Kristine osvojio osmijeh.

- Pored njega ću se osjećati sigurno i pouzdano, a meni je potreban muškarac na kojeg ću se moći osloniti i koji će me voditi kroz život. Jako je pažljiv, vidi se da nije neki glumac, nego iskren dečko - rekla je Kristina o svome suprugu, a on je bio sretan zato što se svidio i njezinoj mami. On je tada priznao da ga je malo i bilo strah susreta s mamom.

- Ozbiljno ću se potruditi da ovo sve uspije, maksimalno ću se dati u ovo - rekao je.

Nasmiješeni i dobro raspoloženi rezali su tortu pred razdraganim gostima, dok su kasnije stali pred objektiv i fotografirali se.

- Osjećam kada me grli, da to nije onako reda radi, nego to radi zaista s voljom i to mi se sviđa - rekla je Kristina.

Jutro poslije dobro raspoloženi razgledavali su Tomislavov vozni park. 'Pali su zagrljaji, puse u obraze, ali još ona prava pusa nije', rekla je Kristina, kojoj je bilo lijepo što je za promjenu dijelila s nekim krevet i ležala pokraj nekoga. 'Spreman sam za medeni mjesec', rekao je Tomislav.