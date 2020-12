Sedma sezona popularnog showa iznjedrila je novog pobjednika Farme - u troboju s Dorom i Princeom, Tomislav Pavlović je izašao kao pobjednik osvojivši tako iznos od 500.000 kuna.

- Kada je upala ta zadnja loptica, hvala Bogu, kao da mi je kamen pao sa srca, a tako isto sam i ja pao na onaj pod čisto da se zahvalim dragom Bogu i svim ljudima koji su navijali za mene. Osjetio sam tu njihovu podršku koja mi jako puno znači - izjavio je Tomislav.

U finalnom dvoboju superfinaliste dočekao je poligon u kojemu su najprije morali prepiliti dasku, a potom se s njom poslužiti kako bi prešli most sastavljen od konopa. Sa svakim prelaskom mogli su prenijeti po jednu lopticu, a pobjednika je odlučio finalni ručni poligon gdje se Tomislav pokazao kao farmer čeličnih živaca i mirne ruke te tako jedini uspio balansirajući sve tri loptice utjerati u pripadajuće rupice.

- Čuo sam odmah izjavu svog sina koji je rekao: 'Pobijedit ćeš tata' i ta slika mi se stvorila prva pred očima. Sutra ću doći doma točno onako kako sam htio - poručio je Tomislav.

Nešto prije samog troboja farmere je posjetio mentor Jure kako bi se oprostio s njima. Farmeri su mu predali zastavu, ali i otpjevali pjesmu koju su skladali samo za njega.

- Pogodili su u sridu, znači da su me razotkrili. Stvarno su me dirnuli beskrajno, nisam imao riječi. Poklonili su mi ono što ja jesam, a to znači pjesmu. To mi je najdraži poklon. Bili su dobri, predivni - kazao je Jure ne skrivajući suze te zaključio:

- Dirnulo me je u dušu. Ovako emotivan dan nisam ni blizu očekivao, ali to je ta ljudska spontanost.