Tomislav svima dao loše ocjene pa pobijedio: 'Šok i nevjerica...'

Drago mi je i svima bih se zahvalio, bili ste mi dobra ekipa i vama čestitam na uspjehu, kazao je Tomislav nakon što su ga proglasili pobjednikom ovog tjedna...

<p>U petak navečer kod Snježane se kuhala i servirala posljednja 'Večera za 5 na selu' u ovoj sezoni. Unatoč desetkama koje je dobila, domaćica nije preuzela vodstvo i tako je Tomislav osvojio glavnu nagradu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Splitska vampirica u 'Večeri za 5 na selu'</strong></p><p>Dvanaesta sezona 'Večere za 5 na selu' došla je do posljednje epizode, a čast da kuha u završnici sezone pripala je umirovljenici Snježani Repac iz Svetonedeljskog Brega. Domaćica je goste dočekala s domaćim aperitivom, a Ivan joj je u znak isprike darovao ružu, što se Snježani jako svidjelo. Nakon ugodnog dočeka na stol je stiglo predjelo - Dašak Mediterana, što su zapravo bila jaja punjena namazom od tune i sira. </p><p>- Predjelo mi je izgledalo jednostavno i nije mi odgovarala kombinacija tune i sira - komentirao je Tomislav, a i Lukrecia je imala slično mišljenje dok je Ivanu i Jeleni bilo ukusno: 'Okus mi je bio fantastičan!'</p><p>Sva sreća pa Tomislavu predjelo nije bilo po volji jer je Ivana smetala muha koja je letjela po stolu i kasnije sletjela na Tomislavovo jelo, a pijanist se nije ustručavao da je ošamuti baš na njegovu tanjuru, što je nasmijalo sve natjecatelje, osim Tomeka: 'To nije bilo potrebno.'</p><p>Za glavno jelo Snježana je svoje goste pokušala osvojiti telećom roladom, koja se opet najviše svidjela Ivanu i Jeleni dok je Lukreciji bilo ukusno, ali žilavo, a Tomislavu samo žilavo: 'Pretvrda rolada, ni vilica nije mogla proći kroz meso!'</p><p>Samoborska kremšnita bio je desert koji je svima izmamio osmijeh na lice kad je stigao na stol.</p><p>- Samoborske kremšnite za kraj samoborskog tjedna su pun pogodak! Kremšnite su odlične - pohvalila je Jelena koja je jedina tražila repete, a desert se posebno svidio i Lukreciji: 'Zaista je to dobro napravila!' Ivanu su se također svidjele dok Tomislavu - nisu: 'Nije bila slatka, puno brašna i čudan okus…'</p><p>Kao iznenađenje večeri domaćica im je pročitala jednu svoju pjesmu, a onda je na red stiglo ocjenjivanje i proglašenje pobjednika. Jelena i Ivan Snježani su dali desetke jer im je sve bilo ukusno, Lukrecia joj je dala devetku, a Tomislav nisku trojku! Tako je Snježana s ukupno 32 boda završila na trećem mjestu, a pobjednik samoborskog tjedna je Tomislav sa 35 bodova!</p><p>- Šok i nevjerica! Drago mi je i svima bih se zahvalio, bili ste mi dobra ekipa i vama čestitam na uspjehu - kazao je Tomislav.</p>