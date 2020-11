Tomislav dao dvojku: 'Po hrani je bilo puno dlaka zbog lutke...'

Za Jeleninu večeru Snježana je dala ocjenu deset, Tomislav je dao ocjenu dva zbog lutke u glavnom jelu jer smatra da je bilo puno dlaka okolo po hrani, Lukrecia i Ivan su se odlučili za osmicu

<p>Današnja je kuharica u 'Večeri za 5 na selu' bila pjevačica Jelena, koja je ostale natjecatelje ugostila u prekrasnoj nadstrešnici u svom vrtu u mjestu Pavučnjak. Za njih je pripremila predjelo naziva Italiana, glavno jelo Lutka za bal i desert Brodolom.</p><p>- Simpatično mi je to kako je stavila imena pjesama - komentirala je Lukrecia, a Ivan ushićeno dodao: 'To će biti čarobna večera.'</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Splitska vampirica bila u 'Večeri za 5 na selu'</strong></p><p>Goste je domaćica dočekala uz pjesmu.</p><p>- Lijepa dobrodošlica - rekla je Lukrecia, a svidjelo se i Ivanu iako je priznao da se ne razumije u takvu vrstu glazbe. Za aperitiv im je Jelena ponudila višnjevac, a za Snježanu koja ne pije alkohol - sok od aronije.</p><p>- To svaki dan pijem zbog zdravlja i baš me razveselila - rekla je Snježana, a Ivana je oduševila i disko-kugla za stolom.</p><p>- Scenarij njezine večere bio mi je savršen! - komentirao je, a Snježanu je sve vratilo u mladost i sjetilo na izlaske u diskoteke. </p><p>Domaćica je ubrzo poslužila predjelo - omlet.</p><p>- Super mi je predjelo, sve što je stavila unutra - bilo mi je izvrsno - komentirala je Snježana, no Tomislav je opet imao neke primjedbe.</p><p>- Sve je zagorjelo pa je jelo imalo takav okus i nije mi se svidjelo - rekao je, a Ivanu je bilo vrhunski.</p><p>Došao je red na glavno jelo - ražnjiće s povrćem.</p><p>- Bilo je jednostavno, klasika - odmah je prigovorio Tomislav, a potom su se smijali salati - u kojoj je bila lutka.</p><p>- Zašto uopće nosi lutku? Uopće nisam skužio da je to salata - smijao se pijanist, a potom su Lukrecia i on zaključili kako im je to ipak bilo malo jezivo.</p><p>- Ivan je bio u elementu - rekla je Snježana, a Tomislav dodao: 'Nastavio je sa svojim čudnovatim ponašanjem, ali uveselio me ako ništa drugo.'</p><p>Glavno jelo goste ipak nije oduševilo kao lutka tako da su svi imali velika očekivanja kad je o desertu riječ.</p><p>- Obožavam griz i kokos, ali onaj donji dio je bio jako suh, ne priliči mi to ni ljeti, jeseni, ni zimi... Eventualno bih u zimu jeo tako nešto - rekao je Ivan, Tomislavu je također bila previše suha smjesa, a Lukreciji je bio toliko fin da bi ga jela svaki dan. Jelena im je darovala dekice i zaključila kako bi bilo super da nastave s karaokama te da Lukrecia i Tomislav zapjevaju.</p><p>Naposljetku su pjevali domaćica i njih dvoje, a Ivan i Snježana su zaplesali.</p><p>- Ova večera je za pamćenje - zaključio je Tomislav. Za Jeleninu večeru Snježana je dala ocjenu deset zato što joj je sve bilo odlično, Tomislav je dao ocjenu dva zbog lutke u glavnom jelu jer smatra da je bilo puno dlaka okolo po hrani, Lukrecia se odlučila za osmicu zato što je predjelo bilo zagorjelo, a Ivan se također odlučio za ocjenu osam zato što mu je glavno jelo bilo prejednostavno, a desert presuh. </p>