Tonči Huljić nastupa na Fusion festivalu: 'Zanima me hoće li publika pljeskati ili zviždati'

Splitski festival Fusion World Music ove godine će okupiti glazbene zvijezde različitih žanrova na Parku Mladeži 22. i 23. srpnja. Ususret festivalu Tonči Huljić (60), Ivan Huljić (34) i srpska pjevačica Sara Jo (28) otkrili su za 24sata svoja očekivanja.

- Posebno mi je drago što ću imati priliku otvoriti Fusion festival. Nije da nemam tremu i da nije prisutan određeni pritisak, ali toliko smo se radovali ovom pozivu da zaista odbrojavamo svaki dan i jedva čekam - rekla je Sara Jo pa nastavila:

- Ovo mi je prvi nastup u Splitu, generalno nas nije bilo toliko puno u Hrvatskoj tako da nas je ovaj poziv itekako obradovao i dati ćemo sve od sebe da bude večer za pamćenje.

Huljić je priznao da još uvijek nije nastupao na Parku Mladeži, ali da ga zanima kakva će biti reakcija publike na raznolikost izvođača.

- Nisam još nastupao u parku Mladeži. Ali sam na Parku Mladeži trenirao trčanje kao osnovnoškolac, tako sam nastupao - našalio se Tonči.

- Uvijek me interesira ta sociološka slika, zašto najveću posjetu na nastupima imaju oni izvođači koji se nikad ne vrte na radiju i na televiziji u Hrvatskoj. To znači da glazba nalazi svoj put i preferencije su pitanje odabira, a ne nametanja i prilagodbe i pokušaja nametanja nekog ukusa. Interesira me to kako će na jednom mjestu funkcionirati i kako će publika reagirati. Hoće li onima koji vole jednu vrstu glazbe smetati druga vrsta glazbe pa će onda demonstrativno odlaziti ili se vraćati, hoće li zviždati, hoće li pljeskati, interesira me ta interakcija - objasnio je.

Smatra da atmosfera ne bi trebala biti ništa drukčija samo zato što se festival održava na stadionu.

- Reakcije su uvijek jednake. Kad se ljudima sviđa neka pjesma onda je voli 100, i tisuću i 20 tisuća i 30 tisuća, i onda umjesto 500 ljudi pjeva 20 tisuća. Dakle to je sve samo pitanje broja, ono pitanje emocije je uvijek isto - smatra Tonči.

Ivan Huljić priznao je da nisu svi izvođači pristali doći iz prve i da je bilo izazovno organizirati ovakav događaj.

- Bilo je izazovno, ali nije bilo teško. Ne mogu reći da su iz prve odmah svi prihvatili, ali oni koji nisu iz prve su iz druge. Mislim da će svi izvođači koji su ovdje biti zadovoljni i nadam se i vjerujem da će se htjeti vratiti. Danas smo se odlučili za Prljavo kazalište kao zadnjeg izvođača - priznao je.

