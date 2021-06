Tonči Huljić (59), autor i izvođač i diskograf, gostovao je u RTL Direktu i kao osoba koja interesno pokriva sve tri strane zakona te komentirao izmjene zakona koje su posvađale autore, izvođače i izdavače.

Komentirao je i prozivke ministrice Nine Kožinek Obuljen koja tvrdi da od njega dolaze neutemeljene objede i priopćenja.

- Ja nisam davao nikakve neutemeljenije objede. Vjerojatno Diskografska udruga. Međutim to nije neutemeljeno. Ovakav tip izmjene krvne slike zakona pokušan je i u ostatku Europe i nigdje nije prošao. Agenda je posve drugačija. Iza lijepih riječi da se štiti izvođača, koja i mi isto štitimo, jer i ja sam izvođač i dobro pazim što mi neka druga diskografska kuća radi s mojim izviđačkim pravima, ali i autorskim. Zaboravili smo spomenuti treći entitet, Hrvatsko društvo skladatelja. Ono ima svoju operativnu kompaniju koja se zove ZAMP koji naplaćuje novce za autore. Diskografi imaju Zaprav, koji za njih naplaćuje. Hrvatska glazbena unija ima HUZIP, koji naplaćuje za izvođače. Hrvatska glazbena unija, a ja sam od početka bio unutra, sad kad vidim sve ovo, žao mi je što nisam i dalje sustavan u tome da budem dio toga u operativnom smislu. To se u nekoliko zadnjih godina upravo ovakvim lobiranjima koje spominje gospođa Kožinek Obuljen pretvorilo u interesnu zajednicu male grupe ljudi. Radi se o povećanju novčane mase od koje ZAMP uzima 20,5 posto, diskografi 18 posto, a nešto što je trebalo biti svojevrsni sindikat uzima 31 posto - rekao je Huljić.

Zoran Šprajc ga je potom upitao o postotku koji uzimaju od novca koje prikupe za izvođače.

- Uzmu najviše od svih ostalih udruga. Ja svoje kolege izvođače upozoravam na tu činjenicu koju ne znaju. Pritom je jedina udruga koja naplaćuje članstvo je HGU. 300 kuna svaki član, a ima ih 4000, moraju platiti da bi dobili neki papir po kojem će biti konkurentni. Izvođači ne znaju da to mogu dobiti i u ove dvije strukovne udruge. Dakle ne radi se o dobrobiti izvođača. Nas su uključili pred kraj na tom Saborskom odboru kad su vidjeli da stvari idu u nekom drugom smjeru. Na naše dopise u Ministarstvo nije odgovoreno.

Tonči je potom objasnio i svoju opasku o tome da zakon ide na ruku parketarima.

- Stojim iza svake rečenice koju sam rekao. Jedan od sudionika rasprave je tražio da se stvari pojasne i rekao je ''Ja sam recimo arhitekt''. Onda sam ja objasnio. Dođe investitor, to je diskograf, investitor naruči hotel da iznajmljuje sobe. Angažira arhitekta, to je skladatelj. Arhitekt angažira izvođača radova, ao što skladatelj angažira izvođača koji će pjevati. Izvođač radova uzme kooperante i ja sam ih nabrojao. Kolega iz HGU se malo uvrijedio da kao on nije parketar. Ti meštri su deficitarna djelatnost u RH i mi ih uvozimo. Ne bi bio čovjek kada bi suprimirao nekoga tko svira klavir da vrijedi više nego čovjek koji postavlja pločice.

Huljić je dao i svoju prognozu, prođe li kojim slučajem zakon.

- Izvođači trebaju znati da će se sve više seliti iz HGU u Diskografsku uniju. Sami će počet plaćat svoje pjesme i spotove. Mnogi to već i rade. Želi se prikazat da postoje session muzičari koji su samo 2 puta plaćeni. Kad su otpjevali u studiju recimo prateće vokale, neki od tih zarađuju više nego estrade zvijezde. Njima je u interesu da sviraju izvođačima koji se vrte. Kad bi ovaj zakon u nekom ludilu prošao...

Komentirao je i priče da je to Škorin zakon.

- Ne znam, on se u posljednje vrijeme zauzima za te stvari. Sad mi je jasno i zašto je ušao u politiku. Rekao je da je prije bio na drugoj strani. Politika je jedino gdje možeš tako mijenjati mišljenje i da je to legitimno.

Na kraju se Šprajc našalio da će glazbenicima nakon ovoga trebati neka misa te podsjetio na Huljićevu misu za Dan pobjede. Prvu pop rock misu.

- To je drugačije od ostalih misa. Prati se trend 21. stoljeća. Na latinskom je. Od crkve je dobila verifikaciju da je to prava misa. Posebno se zahvaljujem monsinjoru Marinu Barišiću. To je crkvena misa. Svečana premijera je 6. kolovoza.