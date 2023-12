Toni Cetinski dobio nagradu za najboljeg pjevača i pjesmu

Toni Cetinski u 2023. godini snimio je tri odlične pjesme, sve redom prepoznate od strane publike te je time osigurao čak dvije nagrade “Music Pub”, i to za pjesmu godine i za najbolje izvođača u 2023.

Uz pjesmu „Vojnik pod zvijezdama“ Toni je snimio još dvije odlične pjesme, „Orao nikad ne leti u jatu“, sjajna kombinacija s ITD bendom i „Ima nešto“ koja postoji i u remix varijanti Kamenog.

Najstarije hrvatske glazbene nagrade 'Music Pub', koje se dodjeljuju još od 1992. u istoimenoj emisiji utjecajnog urednika i voditelja, Zlatka Turkalja Turkija, na Drugome programu Hrvatskoga radija.

Pri odabiru najboljih u svakoj kategoriji najvažniji su kriteriji nastupi i predstavljanje na Drugom programu Hrvatskoga radija, zatim koncertni i festivalski nastupi, te diskografska aktivnost.

Prvu nagradu osvojio 1995.

Toni Cetinski, svoju je prvu nagradu dobio 1995. godine i to za pjevača godine. Bila je to baš nagrada Music Pub koja mu je uručena u dvorani Vatroslava Lisinskog. Tonija rado gledamo na koncertnim pozornicama, a ove godine radilo se puno, pa su se pjesme snimale između koncerata.

- Za Novu godinu smo u Budvi, tako da stvarno nas ima posvuda. Sloveniju radimo tradicionalno Križanke, uvijek na kraju ljeta. To smo održali u rujnu i bilo je jako dobro. Imamo snimku. Snimili smo samo audio i to ćemo objaviti na YouTubeu kao live snimku. Samo audio znači, nema uopće videa i to moram još sad smiksati i završiti. To je bio odličan koncert. – ističe Toni kojeg su nagrade iznimno razveselile i iznenadile, a kao razlog tome pojašnjava:

- Znaš i sam moje mišljenje o nagradama. Najveća je nagrada publika, ali tvoje su nagrade posebne zato što dolaze uvijek u trenutku kad trebaju dati jedan poticaj. Kad treba potpora o kojoj smo razgovarali. Znači, moj je zaključak ovog razgovora da bi ti trebao biti predsjednik udruge koja brani prava glazbenika. Jer ti znaš braniti naša prava i ti u trenutku kad najviše treba, glazbeniku daješ potporu. Evo, sad si mi dao podršku i stvarno mi to treba. Ne treba meni ovaj komad – fizička nagrada, meni treba ta gesta koju si ti napravio. Zato ti zahvaljujem.

'Često se osjećam usamljeno'

Toni se u razgovoru sa kolegom Zlatanom Turkaljom Turkijem osvrnuo i na današnju glazbeno- umjetničku scenu te zaključio kako mu je istinski žao da se današnji izvođači međusobno ne podupiru i ne pružaju si veću međusobnu potporu i podršku.

- Mislim da bi scena bolje izgledala ukoliko bismo se mi izvođači međusobno podržavali. Tako se bar potvrdilo u mojem iskustvu dok je bio dance. Dok su bile razne faze u stvaranju i koncertima, više smo se podupirali prijašnjih godina. Sad je nekako sve to podijeljeno po klanovima i isključivo izvođači koji su iz istog klana jedni druge podupiru i hvale. Ovi drugi valjda imaju zabranu od svojih šefova poduprijeti nekog kolegu. I mi u našem mentalitetu smo slabi s tom potporom. Da jedan drugog podupiremo. Jako smo slabi. Često se i ja isto osjećam usamljen. Da ja moram sada početi, odustao bih u startu zato što ne bih, kao što nisam htio nikad pripadati nekome tko će mi diktirati što bih trebao raditi i kako bih trebao izgledati. – zaključio je Toni, a mi se veselimo novim nagradama talentiranog pjevača.