Tony Cetinski: 'Spreman sam odslužiti bilo koju kaznu suda'

Tony Cetinski (50) priprema se za koncert na Tašmajdanu u Beogradu, koji će biti 22. lipnja. Tim povodom je za srpske medije dao intervju. Na Tašu će nastupiti jer ranije nije tu nastupao, a sviđa mu se ljetni ambijent, piše Kurir.rs.

- Znatiželjan sam osjetiti atmosferu tog neobičnog i zanimljivog prostora. Napravit ćemo audiovizualni spektakl tamo. A Arena će biti vjerojatno sljedeće godine, kada ću pjevati i u zagrebačkoj areni - kaže Tony koji je i prošle godine pjevao u Beogradu.

Pjevač kaže da mu je to postala tradicija.

- Da to je sigurno. Prestao sam brojiti koliko sam put održao koncert u Beogradu. Razlika je samo u tome što sam ranije, kada bih dolazio zbog nastupa. češće izlazio. Sad sam se malo povukao, više mi prijaju intimne večere s manjim brojem prijatelja - govori pjevač i dodaje kako se druži s različitim ljudima sa srpske estrade, s Harisom Džinovićem, Sergejem Četkovićem, Joksimovićem, a najčešće sa suprugom i menadžerom.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

S Željkom Joksimovićem je snimio i duet ' Zabluda' te su imali i zajednički koncert.

- Nismo se odlučili za nešto što smo možda planirali, ali ispala je 'Zabluda' za koju smo s vremenom malo promijenili tekst. Imali smo i koncert, a onda je došlo do nekih malih nesuglasica. Nismo prekinuli prijateljstvo, ja sam mu čestitao svaku nagradu do sada. Kad se vidimo, zagrlimo se i izljubimo. Možda se ne družimo koliko želimo, ali nismo prekinuli prijateljstvo. Jednostavno, razišli smo se u poslovnom smislu - objašnjava Tony odnos s Željkom.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kao i ljude, glazbu dijeli na dobru ili lošu. Voli Harisa, Halida, sve što ima sevdaha u sebi kao i starogradske pjesme i tamburicu. Sve što je etno.

Cetinski ima iskustva kao žiri i kao mentor u glazbenim natjecanjima, a ako bi Saša Popović napravio internacionalno natjecanje za mlade nade on bi pristao biti dio žirija.

- Uvijek, pogotovo kod takvog čovjeka koji je cijeli život posvetio muzici. Imam iskustvo od 30 godina koje mogu i želim prenijeti na mlade, ali i mudrost koju sam dobio s godinama - kaže pjevač.

Foto: Kažimir Škrbić

Nedavno je proslavio 50. rođendan i obilježio 30 godina karijere. Ima sina od 22 godine koji živi i radi u Berlinu kojim se ponosi, a planira imati i još djece. Kaže kako mu imponira kada mu kažu da ima zgodnu suprugu, i da samo ona može izazvati ljubomoru u njemu.

O suđenjima kaže kako ima još dva ročišta, i nada se da će se sve ispitati kako treba.

- Biti će u kolovozu dva ročišta, nadam se da će sve ispitati kako treba. Ima dosta vještaka, što medicinskih, što privatnih, oni će sve ispitati. Krivo mi je što sam uopće sudjelovao u nesreći, što nisam mogao pomoći tom čovjeku. Taj osjećaj ostaje za cijeli život, bez obzira na to da li će biti i kolike kazne. Spremam sam odslužiti bilo koju kaznu koju sud odredim, ako sam kriv i nisam nešto spriječio, a mogao sam - kaže Tony i dodaje kako se teško nosi s tim jer slika tog trenutka koji ne očekuješ ostaje do kraja života.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Pa, teško je to, slika tog trenutka koji ti nisi očekivao ostaje do kraja života. Kad sam stao, prvi put nisam nikog vidio, tek drugi put sam vidio ono što sam najmanje priželjkivao. To ću nositi cijeli život, vidiš čovjeka, a ne možeš mu pomoći.