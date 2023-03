Tony je odlučio Dan žena začiniti najljepšim poklonom: 'Vjerujem u ovu pjesmu, samo ljubav!'

Najljepši i najiskreniji poklon je pjesma jer uvijek dolazi iz srca, smatra pjevač Tony Cetinski (53) koji je na Dan žena objavio novi singl 'Vojnik pod zvijezdama'.

Ovu posebnu pjesmu odlučio je pokloniti svim ženama svijeta na dan posvećen samo njima, ali i vojsci ljubavi, svojim vjernim fanovima.

Svoje oduševljenje nije skrivao niti on sam, premda, glavnu riječ je ipak prepustio 'Vojniku pod zvijezdama' neka kaže svoje:

- Vrlo je teško govoriti o samom sebi, tako i o pjesmi, pa bih volio da pjesma sama kaže ono što ima za reći, a ima. Ono što samo mogu potvrditi ovog puta s još većom sigurnošću, to je kako duboko vjerujem u ovu pjesmu i poruku koju nosi sa sobom, te da će pronaći put do publike, a u kojoj će se mnogi pronaći. Iz prostog razloga što lako ulazi u uho, ali i srce, a ono što jednom dođe do srca, tamo i ostaje. 'Vojnika pod zvijezdama' iz sveg srca i s velikom radošću posvećujem svim ženama, ali i svojoj vojsci ljubavi, vjernoj publici koja stoji uz mene svo ovo vrijeme. Samo ljubav! - ispričao je Tony.

Autorski potpis na glazbu i tekst za 'Vojnika pod zvijezdama' stavlja Dominik Miloš, dok se za aranžman i produkciju pobrinuo Mihael Blum iz Hit produkcije.

