Tony: Noćima sanjam nesreću, a sinkopama se ja ne služim...

Teško mi je, od toga pobjeći ne mogu. Svaki dan moram sad s time živjeti, rekao je Tony Cetinski o teškoj prometnoj nesreći. Optužnica protiv Tonyja Cetinskog (50), piše Glas Istre, nedavno je potvrđena na Općinskom sudu u Pazinu.

Prema optužnici, Cetinski je 3. studenog 2017. oko 13.55 sati vozio kolnikom Puste ulice u Rovinju. Dolaskom do nepreglednog zavoja ulijevo nije prilagodio brzinu, tvrdi odvjetništvo, zbog čega nije obratio pažnju na pješaka koji je ležao na kolniku. Vozilom je prešao preko 62-godišnjaka, koji je na leđima ležao na cesti uslijed srčane bolesti i u teškom akutnom alkoholiziranom stanju.

- Što se tiče optužnice i našeg pravosuđa, sve će se vidjeti u samom procesu koliko uistinu jesu ili nisu na strani činjenica i istine. Kao što sam rekao, kako sud odluči - tako će biti. Ako se ustanovi da sam kriv, za svoju ću krivicu i odgovarati - rekao nam je Cetinski i nastavio:

- Pomirio sam se sa svim eventualnim ishodima jer, ponavljam, kako god da sve ovo sudski prođe, ništa za mene više nije isto nakon tog kobnog 3. 11. 2017. i nikome ne želim da se takvo što dogodi.

I danas žali za stradalim te zbog traume koju je proživjela njegova obitelj.

- To je trauma koju ću nositi u sebi do kraja života i situacija koju često sanjam i iz koje se ne mogu izvući, no nimalo se ne može mjeriti s tragedijom obitelji i prijatelja Ibrahima Kevljanina - kaže Cetinski.

Odmah nakon nezgode na pjevača je krenula hajka.

- Od medijskog linča, sudova i zlih komentara najteže mi je to što sam bio sudionik takve jedne tragične nesreće u kojoj, nažalost, nisam mogao čovjeku pomoći. Sinkopama se ja kao glazbenik služim jedino u glazbenom smislu. U ovakvim ozbiljnim stvarima potpuno sam odgovorna osoba i to za mene nije pozornica i zabava. To je život, to je stvarnost i puno mi je važnije stanje moje duše nego društvenog statusa ili težina kazne.