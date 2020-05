Tony o ženinoj bolesti: Sve nas je to ojačalo, Dubravka je dobro

Zbog rada u timovima na RTL-u nisu u mogućnosti snimati nedjeljom emisiju Exkluziv, ali se zato voditeljica Ana Radišić (31) javila na službenom Instagram profilu emisije i ugostila u videopozivu uživo pjevača Tonyja Cetinskog, koji će uskoro proslaviti 51. rođendan.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Dosad je sa suprugom Dubravkom bio u Istri, a za Prvi maj otišli su do njene majke u Vinkovcima. S punicom se Tony slaže odlično, a kaže da je to zato što se sa svakome može imati dobar odnos, ako je osoba 'normalna'.

- Najbolja je punica na svijetu, odlično kuha, moja Dubravka, punica i ja smo 'Trio fantastikus' - rekao je Tony.

Foto: Facebook

U Istri su se otpočetka držali pravila i iskreno je ispričao kako je uživao u karanteni. Naravno, nedostajali su mu roditelji koji su u Rovinju i djeca, sin Christian i kćer Pija. Zahvaljujući naprednoj modernoj tehnologiji stalno se s njima čuje preko videopoziva.

- Cijelo vrijeme komuniciram sa svojima online, ali nije to isto. Drago ti je da ih vidiš i čuješ preko telefona, ali ta nemoć da se zagrlite... - komentirao je pjevač.

Foto: STR-9613/HaloPix/PIXSELL

Supruga Dubravka je prije gotovo godinu dana imala moždani udar, a Tony joj je spasio život. Dok su uređivali u svojem domu, u jednom trenutku Dubravki je pozlilo. Vidjevši da joj je loše, Tony je ostao priseban i odmah počeo reanimaciju. Hitna pomoć, koju je Tony pozvao, brzo je stigla, pa je za manje od sat vremena već bila hospitalizirana u riječkom KBC-u.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Očvrsnulo nas je sve to kao ljude, približilo još više vjeri. Ništa nije slučajno. U Opatiji, u malom stančiću gdje živimo, u susjedstvu nam je crkva isusovaca... Sve nas je to sudbinski dovelo do novih druženja - ispričao je. Prošle godine uređivali su crkveni vrt i posadili u njemu kivi.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Istaknuo je kako glazbenicima nije lako ovih mjeseci, ali prije nego što se pljune na nekog, kaže, treba razmisliti kako on živi. Ako nije autor, onda od koncerata, a koncerata nema. Tu sam uvijek spreman obraniti bilo koga - zaključuje. Iako su se mnogi u karanteni uhvatili vježbanja, glazbenik priznaje kako on ipak nije išao u tom smjeru.

Foto: Facebook

- Vježbam malo, neću lagati, ali dobro se držim. Kad uloviš lopatu pa odeš u polje pa te boli svaki mišić... Osjetio sam dosta mišića koje do sad nisam u radu oko kuće i u kući i u polju - kaže.