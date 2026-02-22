Tony u lovu na pastrve: Tko zna, možda ću u Japan na prvenstvo

Da je Tony Cetinski (56) ljubitelj ribolova, odavno je poznato, a sad je odlučio “zaplivati” i u slatkim vodama - i to vrlo uspješno.

Pjevač se okušao u lovu na pastrve i ostvario zapažen rezultat.

- Tako sam ja, čovjek s mora, uletio na slatkovodni ribolov. To je za mene bila totalna nepoznanica. Inače, na moru se ribolovom bavim od malih nogu, ali slatkovodni do sada nisam isprobao. Na kraju sam se okušao u tome i ovaj vikend osvojio drugo mjesto - rekao nam je glazbenik.

Foto: Area Trout Croatia/Facebook

Riječ je o disciplini poznatoj kao “spin”, odnosno ribolovu umjetnim mamcima, koji zahtijeva preciznost, brzinu i dobru tehniku, po principu “catch and release”, “ulovi i oslobodi”. Cetinski je član Udruge športskih ribolovaca invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske, a u Area Trout ligi natječe se od veljače. Kola se održavaju svaki vikend ovoga mjeseca na jezeru Granešina, gdje se okupljaju brojni zaljubljenici u ovaj sve popularniji sport.

Foto: Area Trout Croatia/Facebook

- Bio sam slobodan u vrijeme kad se održava liga pa sam se bacio na treniranje. Počeo sam sedam dana prije početka lige i trenirao od 8 do 20 sati. Sljedeći vikend je završnica, a onda ćemo vidjeti tko će biti pet najboljih koji idu kao reprezentacija na Svjetsko prvenstvo u Japan - kaže Tony.

Kako bi bio što spremniji, na lokaciju dolazi već dan prije svakoga kola kako bi trenirao za subotnje natjecanje. Priznaje kako ga je dinamika ovoga načina ribolova potpuno osvojila.

- Ova disciplina jako je razvijena u Italiji, a posebno u Japanu, gdje će ove godine biti Svjetsko prvenstvo - govori Cetinski pa dodaje kako bi, prema planovima, Hrvatska sljedeće godine mogla biti domaćin tog velikog natjecanja.

Foto: Area Trout Croatia/Facebook

Iz Area Trout lige rekli su nam da se Tony odlično snašao među iskusnim natjecateljima. Pitali smo ga kakav je bio osjećaj na početku, kad je ušao u potpuno novu sportsku priču.

- Osjećao sam se super. Doduše, malo sam se, kad sam došao, osjećao kao istarski gonič koji je uletio među bernardince. Ima starijih, ali ipak su to većinom mladi ljudi koji se ‘utrkuju’ i marljivo treniraju već godinama. Ja sam sedam dana trenirao, probao se natjecati i na kraju uspio dosta dobro, ali vidjet ćemo što će biti do kraja - kaže Tony. Godina mu je, kaže, popunjena. Što se tiče skorašnjih nastupa, na Dan žena čeka ga koncert u Novom Sadu. Posebno se, dodaje glazbenik, veseli koncertu u zagrebačkoj Areni 30. svibnja, uoči 57. rođendana, koji mu je dan poslije.