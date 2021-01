Novinar Ilija Jandrić na društvenim se mrežama osvrnuo na 'Doru' 2021., koja je bogatija za dva imena. Glazbenik Tony Cetinski (51) pjevat će u Opatiji u duetu s Kristijanom Rahimovskim (39). Na pozornicu će izaći s pjesmom 'Zapjevaj, sloboda je', za koju glazbu i tekst potpisuje upravo Kristijan.

Tim se povodom na društvenim mrežama oglasio novinar Jandrić, koji je javno pitao voditeljicu i urednicu 'Dore' Uršulu Tolj (47) nastupaju li oni slučajno zadnji po redu.

- Prema nazivu, njušim antiksaversku i antilockdown himnu - dodao je Ilija. Ubrzo su se oglasili i ostali, a naposljetku mu je odgovorila i sama Uršula.

- Kako misliš slučajno? Tko bi trebao, prema tvojem mišljenju, prvi nastupiti? Gdje se stavlja koja pjesma, hajde mi objasni? I što misliš, o čemu to ovisi? - komentirala je Uršula.

Ilija joj je odgovorio kako zna da nije slučajno, ali da publika uvijek najviše pamti zadnju pjesmu. Dodao je kako je on na takvim natjecanjima za ždrijeb, kao što je na Eurosongu.

- To nije istina. Onda bi uvijek zadnji pobijedili, a to nije tako. Ždrijeb bi primjerice donio da je sedam pjesama za redom laganih i na engleskom jeziku pa bi prebacio program za pet minuta. Eurosong polufinala radi ždrijebom pa već godinama gledamo jedno polufinale sa super pjesmama. I onda gledamo samo drugo u kojem su samo dvije pjesme za finale. Da ti ne spominjem još neke čisto televizijske razloge koje bi ti kao televizijski čovjek barem mogao naslutiti, a o kojima isto moraš misliti kada radiš raspored - objasnila mu je Tolj.

No Ilija tu nije stao. Napisao joj je kako sve razumije, a onda je pitao je li pjesma antiksaverska.

- Ako pitaš je li postoji stih 'nemojte se cijepiti', ne. Ako nisam bila jasna, redoslijed finala Eurosonga se ne izvlači ždrijebom, nego ga oni sami rade. Samo se izvlači hoćeš li biti u prvom ili drugom dijelu. No da imaju samo 14 pjesama, ne bi to radili - odgovorila mu je, no Ilija je bio ustrajan.

- Nisam ni mislio da postoji tako doslovan stih, nego više kao 'Zapjevaj, sloboda je! Izađi van u klubove. Popijmo jednu zajedno, viruse vinom pobijedimo'. Tolj mu je odgovorila kako ne ide tako.

Uršulu smo pitali za komentar na nastalu raspravu.

- To su neke profesionalne tajne. Glupo mi je da se uopće pravdam. To je 14 pjesama, nitko ih neće do kraja zaboraviti. Nema to nikakve veze s favoriziranjem. Ljudi krenu raspravljati, a ja ne mogu dati sve informacije. Ideja ždrijeba ne funkcionira, Ilija samo provocira, ne znam ni zašto sam mu išla odgovarati. Kada ljudi vide izvedbe, bit će im sve jasno. U ovim uvjetima je užasno teško raditi - objasnila nam je Tolj.

No prethodno je i sam Cetinski objasnio stihove ove pjesme.

- Osjećaj slobode koju osjećamo dok je izvodimo barem u te tri minute želimo prenijeti ljudima kao utjehu i podršku u ovim izazovnim vremenima. Slavimo slobodu koju s nestrpljenjem iščekujemo svi, bez obzira na razlike u stavovima, razmišljanjima i bilo kakvim drugim podjelama i predrasudama! I da se napokon opet zagrlimo i družimo bez straha za svoje zdravlje i zdravlje bližnjih - rekao je Tony, prenosi totalinfo.hr.