HBO Max i ovog tjedna donosi bogat izbor filmova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za večernji binge, donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – uz detaljne opise, glumačku postavu i ocjene!

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:

1. Anaconda (2025.) IMDB: 6.0

Ova adrenalinska avantura prati grupu prijatelja u srednjim godinama koji odlaze u prašumu kako bi rekreirali svoj omiljeni film iz mladosti, ali se ubrzo nađu u borbi za život protiv prirodnih katastrofa, divovskih zmija i opasnih kriminalaca. U glavnim ulogama: Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Ice Cube. Redatelj: Tom Gormican. (SAD, 2025., Avantura)

2. The Creator (2023.) IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 77%

U futurističkom ratu između čovječanstva i umjetne inteligencije, bivši specijalac Joshua mora pronaći i eliminirati tajanstvenog Stvoritelja, arhitekta napredne AI koja posjeduje oružje sposobno uništiti čovječanstvo. Glume: John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe. Redatelj: Gareth Edwards. (SAD, 2023., Znanstvena fantastika)

3. One Day as a Lion (2023.) IMDB: 5.2

Jackie Powers pokušava spriječiti sina da krene njegovim kriminalnim stopama, dok ga mafija progoni i slučajni susret u zalogajnici mijenja mu život. Glume: Scott Caan, Frank Grillo, J.K. Simmons. Redatelj: John Swab. (SAD, 2023., Akcija)

4. Focus (2015.) IMDB: 6.6

Iskusni prevarant Nicky zaljubljuje se u svoju učenicu Jess, ali njihova priča dobiva neočekivan obrat kada se godinama kasnije ponovno sretnu – ovaj put na suprotnim stranama prevare. Glume: Will Smith, Margot Robbie. Redatelji: Glenn Ficarra, John Requa. (SAD, 2015., Krimić)

5. G20 (2025.) IMDB: 5.1, Rotten Tomatoes: 55%

Tijekom G20 summita, predsjednica Danielle Sutton mora upotrijebiti sve svoje vještine kako bi zaštitila obitelj i svjetske vođe od terorista. Glume: Viola Davis, Anthony Anderson. Redateljica: Patricia Riggen. (SAD, 2025., Akcija)

6. You, Me & Her (2025.) IMDB: 5.3

Na prvom odmoru nakon rođenja djeteta, Mags i Ash pokušavaju spasiti brak uz pomoć treće osobe, što vodi do neočekivanih otkrića o seksualnosti i odnosima. Glume: Selina Ringel, Ritesh Rajan. Redatelj: Dan Levy Dagerman. (SAD, 2025., Komedija)

7. Anaconda (1997.) IMDB: 5.0, Rotten Tomatoes: 40%

Kultni horor o filmskoj ekipi koju otme ludi lovac u potrazi za najvećom i najopasnijom zmijom na svijetu. Glume: Jennifer Lopez, Jon Voight, Ice Cube. Redatelj: Luis Llosa. (SAD, 1997., Horor)

8. Pixels (2015.) IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 18%

Stručnjaci za videoigre regrutirani su od strane vojske kako bi spasili New York od invazije likova iz retro igara iz 80-ih. Glume: Adam Sandler, Peter Dinklage, Michelle Monaghan. Redatelj: Chris Columbus. (SAD, 2015., SF-komedija)

9. The Art of the Steal (2013.) IMDB: 6.3

Motoristički kaskader i povremeni kradljivac umjetnina Crunch Calhoun okuplja ekipu za posljednju veliku pljačku, ali ima i osobne motive. Glume: Kurt Russell, Matt Dillon. Redatelj: Jonathan Sobol. (Kanada, 2013., Krimi-komedija)

10. Holland (2025.) IMDB: 5.0, Rotten Tomatoes: 21%

Život učiteljice Nancy u Nizozemskoj kreće u neočekivanom smjeru kada s kolegom otkriva mračnu tajnu. Glume: Nicole Kidman, Gael García Bernal. Redateljica: Mimi Cave. (SAD, 2025., Triler)

Ako još niste pogledali ove hit naslove, sada je pravo vrijeme da ih dodate na svoju listu za gledanje! Koji je vaš favorit s popisa?

*uz korištenje AI-ja