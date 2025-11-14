Donosimo vam najpopularnije filmove na HBO-u u Hrvatskoj za ovaj tjedan. Saznajte koje naslove gledaju svi i što ne smijete propustiti!
Top 10 filmova na HBO-u ovog tjedna: Koje još niste pogledali?
HBO Max i dalje dominira streaming scenom u Hrvatskoj, a ovaj tjedan donosi iznimno raznoliku ponudu najgledanijih filmova. Od romantičnih komedija i napetih trilera do animiranih hitova i dokumentaraca – donosimo vam što se najviše gleda u hrvatskim domovima!
Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:
1. The Idea of You
IMDB: 6.5
Ova romantična komedija prati 40-godišnju samohranu majku Solene koja započinje neočekivanu vezu s 24-godišnjim Hayesom, glavnim pjevačem najpopularnijeg boy benda na svijetu. U glavnim ulogama su Anne Hathaway i Nicholas Galitzine, a film je hit među ljubiteljima romantičnih priča.
2. Red One
IMDB: 6.5
Božićna avantura u kojoj Dwayne Johnson i Chris Evans kreću u akciju spašavanja Djeda Božićnjaka koji je otet. Film obiluje humorom i akcijom, idealan za obiteljsko gledanje.
3. Weapons
IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 93%
Napeti psihološki horor o misterioznom nestanku djece iz istog razreda. Julia Garner i Josh Brolin predvode glumačku postavu u filmu koji će vas držati na rubu sjedala.
4. Nobody
IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 84%
Akcijski triler o običnom čovjeku, Hutu Mansellu, čija skrivena prošlost izlazi na vidjelo nakon provale u njegov dom. Bob Odenkirk briljira u glavnoj ulozi.
5. The Lost City
IMDB: 6.1, Rotten Tomatoes: 79%
Sandra Bullock i Channing Tatum u urnebesnoj avanturi kroz džunglu nakon što postanu meta otmičara. Film prepun smijeha i uzbuđenja.
6. The List
IMDB: 5.2
Komedija o Abby koja nakon nevjere zaručnika odluči ostvariti svoju fantaziju i upoznati slavnu osobu s vlastite "liste dozvoljenih".
7. It Ends with Us
IMDB: 7.2
Drama o Lily, ženi koja pokušava ostaviti traume djetinjstva iza sebe, ali se suočava s izazovima u novoj vezi s neurokirurgom Ryleom. U glavnim ulogama su Blake Lively i Justin Baldoni.
8. Life
IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 67%
Znanstveno-fantastični triler o posadi Međunarodne svemirske postaje koja otkriva inteligentni izvanzemaljski život. U napetoj atmosferi briljiraju Jake Gyllenhaal i Ryan Reynolds.
9. The Martian
IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 91%
Matt Damon kao astronaut Mark Watney koji preživljava sam na Marsu i pokušava kontaktirati Zemlju. Film Ridleyja Scotta je pravi SF spektakl.
10. The Next Three Days
IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 50%
Triler o mužu koji pokušava dokazati nevinost svoje žene optužene za ubojstvo. Russell Crowe donosi napetu priču o ljubavi i odlučnosti.
Ako tražite inspiraciju za filmsku večer, ova lista najgledanijih naslova na HBO-u u Hrvatskoj sigurno će vam pomoći da odaberete nešto po svom ukusu. Koji je vaš favorit s popisa?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+