Saznajte koji su filmovi najpopularniji na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo detaljan popis top 10 naslova, njihove radnje i ocjene – idealno za vaš sljedeći filmski maraton
Top 10 filmova na HBO-u ovog tjedna: Ovo morate pogledati
HBO Max i ovog tjedna donosi pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Provjerite koje filmove trenutno svi gledaju – možda pronađete inspiraciju za vlastiti binge.
Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj
1. The Last Duel
IMDB: 7.4
Povijesna drama Ridleyja Scotta smještena u srednjovjekovnu Francusku. Vitez Jean de Carrouges izaziva svog nekadašnjeg prijatelja na dvoboj kako bi razriješio tešku osobnu optužbu. U glavnim ulogama briljiraju Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer.
2. Red One
IMDB: 6.5
Kada Djed Božićnjak biva otet, šef sigurnosti Sjevernog pola udružuje se s najpoznatijim lovcem na ucjene kako bi spasili Božić. Akcijska avantura s Dwayneom Johnsonom i Chrisom Evansom idealna je za obiteljsko gledanje.
3. The Idea of You
IMDB: 6.5
Romantična komedija o neočekivanoj vezi 40-godišnje samohrane majke i mladog pop zvijezde. Anne Hathaway i Nicholas Galitzine donose šarm i emocije u ovoj priči o ljubavi bez granica.
4. Kingdom of Heaven
IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 39%
Još jedan Ridley Scottov spektakl o križarskim ratovima i potrazi za iskupljenjem. Orlando Bloom tumači kovača koji postaje ključna figura u povijesnim sukobima.
5. Nobody
IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 84%
Triler o običnom čovjeku čija skrivena prošlost izlazi na vidjelo nakon provale u njegov dom. Bob Odenkirk u neočekivano brutalnoj i napetoj akcijskoj ulozi.
6. Weapons
IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 93%
Horor o misterioznom nestanku gotovo cijelog razreda djece jedne noći. Julia Garner i Josh Brolin predvode glumačku postavu u ovom psihološkom trileru koji ostavlja bez daha.
7. The List
IMDB: 5.2
Nakon što njezin zaručnik iskoristi "slobodnu kartu" s poznatom osobom, Abby kreće u Los Angeles s vlastitim popisom slavnih. Komedija o ljubavi, osveti i pop kulturi.
8. The Revenant
IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 78%
Leonardo DiCaprio briljira kao trapper Hugh Glass u epskoj priči o preživljavanju i osveti u divljini 19. stoljeća.
9. One to One: John & Yoko
Dokumentarac o 18 ključnih mjeseci koje su John Lennon i Yoko Ono proveli u New Yorku, donoseći intiman pogled na njihove živote i glazbu.
10. Fight Club
IMDB: 8.8, Rotten Tomatoes: 79%
Klasik Davida Finchera o modernoj muškosti, otuđenju i anarhiji. Edward Norton i Brad Pitt u nezaboravnim ulogama.
