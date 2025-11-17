Top 10 filmova na HBO-u ovog tjedna: Ovo morate pogledati

HBO Max i ovog tjedna donosi pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Provjerite koje filmove trenutno svi gledaju – možda pronađete inspiraciju za vlastiti binge.

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj

1. The Last Duel

IMDB: 7.4

Povijesna drama Ridleyja Scotta smještena u srednjovjekovnu Francusku. Vitez Jean de Carrouges izaziva svog nekadašnjeg prijatelja na dvoboj kako bi razriješio tešku osobnu optužbu. U glavnim ulogama briljiraju Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer.

2. Red One

IMDB: 6.5

Kada Djed Božićnjak biva otet, šef sigurnosti Sjevernog pola udružuje se s najpoznatijim lovcem na ucjene kako bi spasili Božić. Akcijska avantura s Dwayneom Johnsonom i Chrisom Evansom idealna je za obiteljsko gledanje.

3. The Idea of You

IMDB: 6.5

Romantična komedija o neočekivanoj vezi 40-godišnje samohrane majke i mladog pop zvijezde. Anne Hathaway i Nicholas Galitzine donose šarm i emocije u ovoj priči o ljubavi bez granica.

4. Kingdom of Heaven

IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 39%

Još jedan Ridley Scottov spektakl o križarskim ratovima i potrazi za iskupljenjem. Orlando Bloom tumači kovača koji postaje ključna figura u povijesnim sukobima.

5. Nobody

IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 84%

Triler o običnom čovjeku čija skrivena prošlost izlazi na vidjelo nakon provale u njegov dom. Bob Odenkirk u neočekivano brutalnoj i napetoj akcijskoj ulozi.

6. Weapons

IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 93%

Horor o misterioznom nestanku gotovo cijelog razreda djece jedne noći. Julia Garner i Josh Brolin predvode glumačku postavu u ovom psihološkom trileru koji ostavlja bez daha.

7. The List

IMDB: 5.2

Nakon što njezin zaručnik iskoristi "slobodnu kartu" s poznatom osobom, Abby kreće u Los Angeles s vlastitim popisom slavnih. Komedija o ljubavi, osveti i pop kulturi.

8. The Revenant

IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 78%

Leonardo DiCaprio briljira kao trapper Hugh Glass u epskoj priči o preživljavanju i osveti u divljini 19. stoljeća.

9. One to One: John & Yoko

Dokumentarac o 18 ključnih mjeseci koje su John Lennon i Yoko Ono proveli u New Yorku, donoseći intiman pogled na njihove živote i glazbu.

10. Fight Club

IMDB: 8.8, Rotten Tomatoes: 79%

Klasik Davida Finchera o modernoj muškosti, otuđenju i anarhiji. Edward Norton i Brad Pitt u nezaboravnim ulogama.