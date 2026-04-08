Top 10 filmova na Netflixu

Otkrijte najpopularnije filmove na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo detaljan pregled top 10 naslova koje Hrvati najviše gledaju - od krimi trilera do animiranih avantura i neodoljivih dokumentaraca

Admiral

Netflix je i ovog tjedna ponudio bogat izbor filmova, a gledatelji u Hrvatskoj birali su raznolike žanrove - od napetih kriminalističkih dokumentaraca do animiranih hitova za cijelu obitelj. Provjerite što se najviše gledalo i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton!

BINDŽAJ I STRIMAJ Pogledali smo seriju 'Vladimir': Rachel Weisz briljira dok ‘gubi moć’ kao bezimena junakinja
Pogledali smo seriju 'Vladimir': Rachel Weisz briljira dok ‘gubi moć’ kao bezimena junakinja

1. The Truth and Tragedy of Moriah Wilson

Intiman i potresan portret biciklistice Moriah Wilson, koju je odgojila snažna i puna ljubavi obitelj. Njezina iznimna upornost vodi je do sportskih visina, ali i do tragičnog kraja – ubojstva koje je potreslo Ameriku. Redateljica: Marina Zenovich. (SAD, 2026., Dokumentarni, Zločin)

2. Let Him Go, IMDB: 6.7/10, Rotten Tomatoes: 84%

Bivši šerif i njegova supruga kreću u opasnu misiju kako bi spasili svog unuka iz ruku opasne obitelji koja živi izvan zakona. U glavnim ulogama briljiraju Kevin Costner i Diane Lane. (SAD, 2020., Kriminalistički, Drama, Obiteljski odnosi)

3. Eat Pray Bark, IMDB: 5.5/10

Kaotična komedija o pet ekscentričnih vlasnika pasa koji posljednju nadu za rješavanje svojih problema vide u legendarnom dreseru Nodonu, na intenzivnom tečaju u austrijskim Alpama. (Njemačka, 2026., Komedija, Psi)

4. Untold: The Death & Life of Lamar Odom

Dokumentarac o usponu i padu NBA zvijezde Lamara Odoma – od slave i braka s Khloé Kardashian do gotovo smrtonosne predoziranja. (SAD, 2026., Dokumentarni, Celebrity)

5. Trolls, IMDB: 6.4/10, Rotten Tomatoes: 75%

Animirana avantura o princezi Poppy i mrzovoljnom Brancu koji kreću u spasilačku misiju kako bi spasili svoje prijatelje od zlih Bergenaca. Prepun glazbe i šarenih likova! (SAD, 2016., Animirani, Glazbeni, DreamWorks)

6. Peaky Blinders: The Immortal Man, IMDB: 7.2/10

Tommy Shelby, bivši gangster u egzilu, mora se vratiti u Birmingham kako bi spasio obitelj i domovinu nakon što se njegov sin uplete u nacističku zavjeru. (UK, 2026., Kriminalistički, Gangsteri)

7. Down to You, IMDB: 5.0/10, Rotten Tomatoes: 3%

Romantična komedija o studentskoj ljubavi u New Yorku, koju prijete uništiti vanjski utjecaji, uključujući zavodljivu porno zvijezdu. Glume Freddie Prinze Jr. i Julia Stiles. (SAD, 2000., Komedija, Romantika)

8. Despicable Me 4, IMDB: 6.3/10

Gru i Lucy dočekuju novog člana obitelji, Gru Jr., dok istovremeno moraju pobjeći od novog neprijatelja Maximea Le Mala i njegove partnerice Valentine. (SAD, 2024., Animirani, Obiteljski, Universal)

9. Humint, IMDB: 6.6/10

Napeti južnokorejski akcijski triler o agentu koji u Rusiji lovi narko-bandite, a sukobljava se i s agentom Sjeverne Koreje. (Južna Koreja, 2026., Akcija, Špijunski)

10. Trolls World Tour, IMDB: 6.1/10, Rotten Tomatoes: 71%

Princeza Poppy i Branch otkrivaju druge svjetove trolova i pokušavaju ih ujediniti protiv zajedničke prijetnje. (SAD, 2020., Animirani, Glazbeni, DreamWorks)

*Kreirano pomoću AI-a

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Doznajte što vas očekuje ove srijede 8. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Mirna Maras danas slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala poznata voditeljica
DUGO JE NA SCENI

FOTO Mirna Maras danas slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala poznata voditeljica

Mirna Maras poznata je televizijska voditeljica i glumica. Radila je na Novoj TV te na HRT-u, a trenutno je u braku sa Željkom Batinićem.
VIDEO Poslušajte kako zvuči nova verzija pjesme Lelekica za Eurosong, zapjevale su uz zbor
Natjecanje sve bliže

VIDEO Poslušajte kako zvuči nova verzija pjesme Lelekica za Eurosong, zapjevale su uz zbor

LELEK su objavile novu, akustičnu verziju pjesme 'Andromeda'. U toj verziji udružile su glasove sa zborom

