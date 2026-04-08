Top 10 filmova na Netflixu

Netflix je i ovog tjedna ponudio bogat izbor filmova, a gledatelji u Hrvatskoj birali su raznolike žanrove - od napetih kriminalističkih dokumentaraca do animiranih hitova za cijelu obitelj. Provjerite što se najviše gledalo i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton!

1. The Truth and Tragedy of Moriah Wilson

Intiman i potresan portret biciklistice Moriah Wilson, koju je odgojila snažna i puna ljubavi obitelj. Njezina iznimna upornost vodi je do sportskih visina, ali i do tragičnog kraja – ubojstva koje je potreslo Ameriku. Redateljica: Marina Zenovich. (SAD, 2026., Dokumentarni, Zločin)

2. Let Him Go, IMDB: 6.7/10, Rotten Tomatoes: 84%

Bivši šerif i njegova supruga kreću u opasnu misiju kako bi spasili svog unuka iz ruku opasne obitelji koja živi izvan zakona. U glavnim ulogama briljiraju Kevin Costner i Diane Lane. (SAD, 2020., Kriminalistički, Drama, Obiteljski odnosi)

3. Eat Pray Bark, IMDB: 5.5/10

Kaotična komedija o pet ekscentričnih vlasnika pasa koji posljednju nadu za rješavanje svojih problema vide u legendarnom dreseru Nodonu, na intenzivnom tečaju u austrijskim Alpama. (Njemačka, 2026., Komedija, Psi)

4. Untold: The Death & Life of Lamar Odom

Dokumentarac o usponu i padu NBA zvijezde Lamara Odoma – od slave i braka s Khloé Kardashian do gotovo smrtonosne predoziranja. (SAD, 2026., Dokumentarni, Celebrity)

5. Trolls, IMDB: 6.4/10, Rotten Tomatoes: 75%

Animirana avantura o princezi Poppy i mrzovoljnom Brancu koji kreću u spasilačku misiju kako bi spasili svoje prijatelje od zlih Bergenaca. Prepun glazbe i šarenih likova! (SAD, 2016., Animirani, Glazbeni, DreamWorks)

6. Peaky Blinders: The Immortal Man, IMDB: 7.2/10

Tommy Shelby, bivši gangster u egzilu, mora se vratiti u Birmingham kako bi spasio obitelj i domovinu nakon što se njegov sin uplete u nacističku zavjeru. (UK, 2026., Kriminalistički, Gangsteri)

7. Down to You, IMDB: 5.0/10, Rotten Tomatoes: 3%

Romantična komedija o studentskoj ljubavi u New Yorku, koju prijete uništiti vanjski utjecaji, uključujući zavodljivu porno zvijezdu. Glume Freddie Prinze Jr. i Julia Stiles. (SAD, 2000., Komedija, Romantika)

8. Despicable Me 4, IMDB: 6.3/10

Gru i Lucy dočekuju novog člana obitelji, Gru Jr., dok istovremeno moraju pobjeći od novog neprijatelja Maximea Le Mala i njegove partnerice Valentine. (SAD, 2024., Animirani, Obiteljski, Universal)

9. Humint, IMDB: 6.6/10

Napeti južnokorejski akcijski triler o agentu koji u Rusiji lovi narko-bandite, a sukobljava se i s agentom Sjeverne Koreje. (Južna Koreja, 2026., Akcija, Špijunski)

10. Trolls World Tour, IMDB: 6.1/10, Rotten Tomatoes: 71%

Princeza Poppy i Branch otkrivaju druge svjetove trolova i pokušavaju ih ujediniti protiv zajedničke prijetnje. (SAD, 2020., Animirani, Glazbeni, DreamWorks)