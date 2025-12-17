Top 10 na Disney+ ovaj tjedan

Disney+ je i ovog tjedna oduševio hrvatsku publiku raznolikom ponudom filmova, serija i glazbenih spektakala. Na vrhu liste našli su se animirani hitovi, božićne komedije, fantastične avanture i ekskluzivni koncertni dokumentarci. Provjerite što se najviše gledalo u Hrvatskoj i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći streaming maraton!

1. **Zootopia, IMDB: 8.0 / Rotten Tomatoes: 98%**



Ova urnebesna i dirljiva animirana avantura prati zečicu Judy Hopps, prvu policajku u Zootopiji, koja udružuje snage s prepredenim liscom Nickom Wildeom kako bi riješila misteriozni slučaj. U glavnim ulogama briljiraju Ginnifer Goodwin, Jason Bateman i Shakira. Film obiluje humorom, akcijom i važnim porukama o toleranciji. (SAD, 2016., Animirani, Obiteljski)





2. **Sam u kući (Home Alone), IMDB: 7.7 / Rotten Tomatoes: 66%**



Kultna božićna komedija u kojoj osmogodišnji Kevin (Macaulay Culkin) ostaje sam kod kuće i brani svoj dom od nespretnih provalnika. Film je postao sinonim za blagdansko vrijeme i izvor nezaboravnih scena i smijeha. (SAD, 1990., Komedija, Obiteljski)





3. **Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era, IMDB: 9.2**



Ekskluzivni dokumentarac o završnici epske koncertne turneje Taylor Swift. Gledatelji mogu zaviriti iza kulisa i doživjeti emocije, energiju i priče koje su obilježile ovu glazbenu eru. (SAD, 2025., Dokumentarni, Glazba)





4. **Avatar: Fire and Ash | A Special Look**



Poseban dokumentarni pogled na svijet Avatara i njegovu nadolazeću eru. Iako nema ocjena, ovaj naslov oduševljava sve fanove znanstvene fantastike i filmske produkcije. (SAD, Dokumentarni)





5. **Sam u New Yorku (Home Alone 2: Lost in New York), IMDB: 6.9 / Rotten Tomatoes: 35%**



Kevin ponovno ostaje sam, ovaj put u New Yorku! Uz pomoć tatine kreditne kartice, uživa u luksuzu, ali i ponovno susreće svoje stare neprijatelje. Još jedna blagdanska avantura puna smijeha. (SAD, 1992., Komedija, Obiteljski)



6. **Kako je Grinch ukrao Božić (How the Grinch Stole Christmas), IMDB: 6.3 / Rotten Tomatoes: 49%**



Jim Carrey u ulozi zelenog mrzitelja Božića koji odluči ukrasti praznike stanovnicima Whovillea. No, toplina i dobrota malene Cindy Lou Who mogu promijeniti i najtvrđe srce. (SAD, 2000., Obiteljski, Komedija)





7. **Percy Jackson i olimpijci (Percy Jackson and the Olympians), IMDB: 7.1 / Rotten Tomatoes: 91%**



Fantastična serija prati mladog Percyja koji otkriva da je polubog i kreće na opasnu misiju diljem Amerike, uz pomoć prijatelja Annabeth i Grovera. Napeta avantura puna mitologije i akcije. (SAD, 2023., Fantazija, Serija)





8. **Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, IMDB: 8.8**



Završni koncert Taylor Swift snimljen u Vancouveru, s kompletnim "Tortured Poets Department" setom. Prava poslastica za sve fanove pop glazbe i spektakularnih nastupa. (SAD, 2025., Glazbeni film)





9. **Avatar: Put vode (Avatar: The Way of Water), IMDB: 7.5 / Rotten Tomatoes: 76%**



Nastavak revolucionarnog znanstveno-fantastičnog hita Jamesa Camerona donosi priču o obitelji Sully, njihovoj borbi za opstanak i nevjerojatnim vizualnim efektima. (SAD, 2022., Znanstvena fantastika, Avantura)





10. **Sam u kući 3 (Home Alone 3), IMDB: 4.6 / Rotten Tomatoes: 32%**



Treći nastavak popularne franšize donosi novu priču: devetogodišnji Alex ostaje sam kod kuće i suočava se s međunarodnim špijunima koji traže tajni mikročip. (SAD, 1997., Komedija, Obiteljski)





Ako još niste pogledali ove hitove, sada je pravo vrijeme da uživate u najboljim naslovima koje Disney+ nudi hrvatskoj publici ovog tjedna!

