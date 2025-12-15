U finalu Stranger Thingsa bit će posebna pjesma? Obožavatelji nagađaju o kojem se hitu radi...

Dok se obožavatelji diljem svijeta pripremaju za oproštaj od Hawkinsa i njegovih junaka u petoj i posljednjoj sezoni serije "Stranger Things", jedno pitanje zaokuplja maštu publike više od sudbine samih likova: koja će pjesma definirati veliko finale? Nakon što je četvrta sezona katapultirala 37 godina staru pjesmu "Running Up That Hill" Kate Bush na vrhove svjetskih ljestvica i pretvorila je u globalni fenomen, očekivanja su veća no ikad. Kreatori serije, braća Duffer, samo su dolili ulje na vatru najavom da nas u posljednjoj epizodi čeka glazbeni trenutak koji će nadmašiti sve dosad viđeno.

Uspjeh Kate Bush otvorio je sva vrata

U nedavnom intervjuu, Matt i Ross Duffer otkrili su da su za finale osigurali prava na pjesmu koja nikada prije nije korištena ni u jednoj televizijskoj seriji ili filmu.

- Postoji jedna pjesma na koju sam posebno ponosan - izjavio je Matt Duffer.

- Nalazi se u finalu. Mislim da smo prava uspjeli dobiti upravo zbog uspjeha koji smo postigli s Kate Bush. U normalnim okolnostima, nikada nam ne bi dopustili da je koristimo, tako da mislim da nas čeka jedan uistinu epski glazbeni trenutak - rekao je.

Ova izjava pokrenula je lavinu nagađanja, a braća Duffer svjesno su stvorila misterij koji je postao centralna tema rasprava na društvenim mrežama. Uspjeh pjesme "Running Up That Hill" nije samo donio Kate Bush milijune i novu generaciju obožavatelja, već je i Netflixovoj seriji dao svojevrsni "zlatni ključ" – mogućnost da pristupi glazbenim arhivama koje su dosad bile čvrsto zaključane.

Led Zeppelin, Pink Floyd, Prince...?

Odmah nakon najave, internetski forumi i društvene mreže pretvorili su se u detektivske urede. Obožavatelji analiziraju svaki detalj, od vremenskog razdoblja radnje do tematike serije, kako bi odgonetnuli o kojoj je pjesmi riječ. Nekoliko imena i pjesama isplivalo je kao glavni favoriti.

Mnogi vjeruju da se odgovor krije u opusu bendova poznatih po strogim pravilima licenciranja svoje glazbe. Led Zeppelin i njihova kultna "Stairway to Heaven" često se spominju kao idealan, iako gotovo nemoguć izbor. Međutim, još se češće spominje Pink Floyd. Jedan obožavatelj na Redditu detaljno je argumentirao zašto bi pjesma "Sorrow" s albuma "A Momentary Lapse of Reason" iz 1987. godine bila savršen izbor. Stihovi poput "Slatki miris velike tuge leži nad zemljom" i "Progonjen je sjećanjem na izgubljeni raj" savršeno se uklapaju u mračnu i melankoličnu atmosferu koja se očekuje u finalu serije.

Ime koje se možda i najviše ističe u nagađanjima je Prince. Glazbeni genij iz Minnesote bio je notorno zaštitnički nastrojen prema svojoj glazbi, a njegova ostavština i danas pažljivo upravlja pravima. Upravo ta ekskluzivnost čini ga savršenim kandidatom. Fanovi predlažu pjesme poput "Let's Go Crazy" kao glazbenu podlogu za konačnu pobjedu nad zlom ili "I Could Never Take The Place of Your Man", za koju se čini da doista nikada nije korištena na televiziji.

Iako je epska verzija pjesme "Who Wants to Live Forever" grupe Queen iskorištena u traileru za petu sezonu, malo je vjerojatno da je to tajna pjesma finala. Naime, ta je pjesma već bila istaknuti dio soundtracka za film "Highlander". Neki se pak nadaju da bi braća Duffer mogla ponovno posegnuti za katalogom Kate Bush, možda s pjesmom "Cloudbusting". Među ostalim teorijama spominju se i "Forever Young" u izvedbi Alphavillea ili Rick Astleyjev hit kao ultimativna šala u stilu 80-ih.

Nove tri epizode će fanovi u Hrvatskoj moći pogledati od 26. prosinca, dok veliko finale stiže na Netflix 1. siječnja i trajat će više od dva sata.