Top 10 najgledanijih filmova na Amazon Primeu prošlog tjedna

U top 10 najgledanijih filmova u svijetu na platformi Amazon Prime protekloga tjedna našle su se romanse, akcije i drame. Provjerite koji film ćete gledati sljedeći.

1. Our Fault

Emotivna romansa iz Španjolske prati ponovno okupljanje Noe i Nicka na vjenčanju njihove obitelji. Njihova prošla ljubav, neriješeni konflikti i nove životne okolnosti stvaraju napetu dramu punu emocija i romantike.

Španjolska, 2025., Romansa

2. Play Dirty

Akcijski triler u kojem Mark Wahlberg predvodi tim lopova na opasnoj misiji. Da bi izveli veliki pljačku, moraju nadmudriti južnoameričkog diktatora, njujoršku mafiju i najbogatijeg čovjeka na svijetu.

SAD, 2025., Akcija

3. Eden

Mračno komična priča o skupini likova koji napuštaju civilizaciju i odlaze na Galapagos u potrazi za smislom života. Glume Jude Law i Ana de Armas, a režira Ron Howard.

SAD, 2024., Triler

4. Culpa tuya

Nastavak španjolske romantične sage o zabranjenoj ljubavi Noe i Nicka, čiji su odnosi na kušnji zbog novih izazova i obiteljskih drama.

Španjolska, 2024., Drama

5. Culpa Mia

Noah se seli u luksuznu vilu svog očuha gdje upoznaje Nicka, svog novog polubrata. Sukobi karaktera i zabranjene emocije vode do napetih i strastvenih trenutaka.

Španjolska, 2023., Drama

6. Maintenance Required

Romantična komedija o vlasnici ženskog automehaničarskog servisa koja se upušta u online dopisivanje s nepoznatim muškarcem, ne znajući da je on njezin najveći poslovni suparnik.

SAD, 2025., Komedija

7. No Time to Die

Posljednja avantura Jamesa Bonda s Danielom Craigom u glavnoj ulozi. Bond napušta MI6, ali ga prošlost brzo sustiže u smrtonosnoj misiji.

UK, 2021., Akcija

8. Invasion

Znanstvenofantastična priča o mladoj ženi iz Moskve čije nadnaravne moći privlače pažnju izvanzemaljaca i prijete novom invazijom.

Rusija, 2020., SF

9. Pig

Nicolas Cage u ulozi samotnog lovca na tartufe koji kreće u potragu za otetom svinjom, suočavajući se s vlastitom prošlošću.

SAD, 2021., Drama

10. Param Sundari

Romantična komedija smještena u slikovite krajeve Kerale, gdje ljubav između Sjeverne i Južne Indije donosi niz urnebesnih i kaotičnih situacija.

Indija, 2025., Romansa