Donosimo vam najnoviju globalnu top listu najgledanijih filmova i serija na Amazon Primeu protekloga tjedna.
Top 10 najgledanijih filmova na Amazon Primeu prošlog tjedna
U top 10 najgledanijih filmova u svijetu na platformi Amazon Prime protekloga tjedna našle su se romanse, akcije i drame. Provjerite koji film ćete gledati sljedeći.
1. Our Fault
Emotivna romansa iz Španjolske prati ponovno okupljanje Noe i Nicka na vjenčanju njihove obitelji. Njihova prošla ljubav, neriješeni konflikti i nove životne okolnosti stvaraju napetu dramu punu emocija i romantike.
Španjolska, 2025., Romansa
2. Play Dirty
Akcijski triler u kojem Mark Wahlberg predvodi tim lopova na opasnoj misiji. Da bi izveli veliki pljačku, moraju nadmudriti južnoameričkog diktatora, njujoršku mafiju i najbogatijeg čovjeka na svijetu.
SAD, 2025., Akcija
3. Eden
Mračno komična priča o skupini likova koji napuštaju civilizaciju i odlaze na Galapagos u potrazi za smislom života. Glume Jude Law i Ana de Armas, a režira Ron Howard.
SAD, 2024., Triler
4. Culpa tuya
Nastavak španjolske romantične sage o zabranjenoj ljubavi Noe i Nicka, čiji su odnosi na kušnji zbog novih izazova i obiteljskih drama.
Španjolska, 2024., Drama
5. Culpa Mia
Noah se seli u luksuznu vilu svog očuha gdje upoznaje Nicka, svog novog polubrata. Sukobi karaktera i zabranjene emocije vode do napetih i strastvenih trenutaka.
Španjolska, 2023., Drama
6. Maintenance Required
Romantična komedija o vlasnici ženskog automehaničarskog servisa koja se upušta u online dopisivanje s nepoznatim muškarcem, ne znajući da je on njezin najveći poslovni suparnik.
SAD, 2025., Komedija
7. No Time to Die
Posljednja avantura Jamesa Bonda s Danielom Craigom u glavnoj ulozi. Bond napušta MI6, ali ga prošlost brzo sustiže u smrtonosnoj misiji.
UK, 2021., Akcija
8. Invasion
Znanstvenofantastična priča o mladoj ženi iz Moskve čije nadnaravne moći privlače pažnju izvanzemaljaca i prijete novom invazijom.
Rusija, 2020., SF
9. Pig
Nicolas Cage u ulozi samotnog lovca na tartufe koji kreće u potragu za otetom svinjom, suočavajući se s vlastitom prošlošću.
SAD, 2021., Drama
10. Param Sundari
Romantična komedija smještena u slikovite krajeve Kerale, gdje ljubav između Sjeverne i Južne Indije donosi niz urnebesnih i kaotičnih situacija.
Indija, 2025., Romansa
