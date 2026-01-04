Top 10 najgledanijih filmova u svijetu na Amazon Prime

Amazon Prime Video i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu hit filmova koji su osvojile gledatelje širom svijeta. Ako tražite inspiraciju za što gledati, donosimo vam najnoviju listu top 10 najgledanijih filmova – s opisima, ocjenama i glumačkim zvijezdama.

1. Red One, IMDB: 6.5

Ova akcijska božićna avantura prati specijalca Sjevernog pola (Dwayne Johnson) koji, nakon otmice Djeda Božićnjaka, udružuje snage s najpoznatijim svjetskim lovcem na ucjene (Chris Evans) kako bi spasili Božić. Film obiluje humorom, akcijom i blagdanskom čarolijom. (SAD, 2024., Avantura, Božić)

2. Oh. What. Fun., IMDB: 5.3

Michelle Pfeiffer utjelovljuje Claire, majku koju obitelj slučajno ostavi samu kod kuće za blagdane. Umorna od zanemarivanja, kreće na spontanu avanturu, dok je obitelj očajnički traži. Film donosi toplu i zabavnu priču o neočekivanim čarima neplaniranog Božića. (SAD, 2025., Komedija, Božić)

3. A Working Man, IMDB: 5.7, Rotten Tomatoes: 47%

Jason Statham je bivši vojnik koji pokušava živjeti mirnim životom, ali kada nestane kći njegovog šefa, kreće u opasnu potragu koja otkriva mračne tajne i korupciju. (SAD, 2025., Akcija, Triler)

4. Tell Me Softly, IMDB: 4.7

Kamila misli da ima sve pod kontrolom dok se ne vrate njezini susjedi, braća Di Bianco, nakon sedam godina. Njihov povratak budi stare osjećaje i komplicira njezin život. (Španjolska, 2025., Romansa)

5. The Good Neighbor, IMDB: 6.0

Nesretni novinar i njegov tajanstveni susjed skrivaju sudar s tragičnim posljedicama, a napetosti rastu kad novinar razvije osjećaje prema sestri žrtve. (SAD, 2022., Triler)

6. How the Grinch Stole Christmas, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 49%

Jim Carrey kao legendarni Grinch pokušava ukrasti Božić stanovnicima Whovillea, ali toplina male Cindy Lou Who možda će promijeniti njegovo srce. (SAD, 2000., Obiteljski, Božić)

7. Guns Up, IMDB: 5.5, Rotten Tomatoes: 61%

Bivši policajac i obiteljski čovjek mora spasiti svoju obitelj iz grada nakon što posao krene po zlu. (SAD, 2025., Akcija)

8. Playdate, IMDB: 5.5

Neočekivano opasna igraonica za dvojicu očeva pretvara se u borbu za preživljavanje kad ih napadnu plaćenici. (SAD, 2025., Akcija, Komedija)

9. Ice Road: Vengeance, IMDB: 4.8, Rotten Tomatoes: 15%

Liam Neeson kao vozač kamiona na ledenoj cesti u Nepalu, koji se bori protiv plaćenika kako bi spasio nevine putnike i lokalno stanovništvo. (SAD, 2025., Akcija, Osveta)

10. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 91%

Legendarni fantasy film prati Froda i njegovu družinu na epskoj potrazi za uništenjem Prstena. Remek-djelo Petera Jacksona i dalje osvaja publiku širom svijeta. (SAD/Novi Zeland, 2001., Fantazija)