Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ ovog tjedna: Božićni klasici i animirani dominiraju

Disney+ ponovno je oduševio hrvatsku publiku raznolikom ponudom filmova i serija. Ovog tjedna na vrhu dominiraju animirani hitovi, božićni klasici i novi dokumentarci. Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj:

1. Zootopia (IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 98%)

Ova animirana avantura prati policajku zeca Judy Hopps, prvu kunićku na policijskoj snazi Zootopije, koja udružuje snage s lukavim lisicom Nickom Wildeom kako bi riješila svoj prvi veliki slučaj. Glasove posuđuju Ginnifer Goodwin, Jason Bateman i Shakira, a film obiluje humorom, napetim zapletom i snažnim porukama o toleranciji i prijateljstvu. (SAD, 2016., Animacija, Obiteljski, Avantura)

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS/Adria.ign.com

2. Sam u kući (Home Alone, IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 66%)

Božićni klasik o osmogodišnjem Kevinu kojeg obitelj slučajno ostavi samog kod kuće. Kada dvojica nespretnih provalnika pokušaju opljačkati njegov dom, Kevin im priprema genijalne zamke. U glavnim ulogama su Macaulay Culkin, Joe Pesci i Daniel Stern. (SAD, 1990., Komedija, Obiteljski, Božićni film)

Foto: imdb/screenshot

3. Avatar: Fire and Ash | A Special Look

Ekskluzivni dokumentarac koji donosi poseban pogled iza kulisa izrade spektakularnog nastavka Avatara. Otkrijte kako je nastajao ovaj filmski fenomen. (SAD, 2025., Dokumentarni)

4. Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku (Home Alone 2: Lost in New York, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 35%)

Kevin ovog puta završava sam u New Yorku, gdje se mora suprotstaviti starim neprijateljima i spasiti božićnu noć. Uloge: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern. (SAD, 1992., Komedija, Obiteljski, Božićni film)

5. Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era (IMDB: 8.8)

Dokumentarni serijal koji prati završnicu spektakularne svjetske turneje Taylor Swift. Uz samu Taylor, pojavljuju se i Andrea Swift, Scott Swift i Travis Kelce. (SAD, 2025., Dokumentarni, Glazbeni)

6. Avatar: Put vode (Avatar: The Way of Water, IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 76%)

Nastavak epskog SF-a Jamesa Camerona donosi priču o obitelji Sully, njihovim izazovima i borbi za opstanak na Pandori. Glavne uloge: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver. (SAD, 2022., Znanstvena fantastika, Avantura)

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

7. Sam u kući 3 (Home Alone 3, IMDB: 4.6, Rotten Tomatoes: 32%)

Novi klinac, nova avantura! Devetogodišnji Alex Pruitt mora sam obraniti kuću od međunarodnih špijuna. U glavnim ulogama: Alex D. Linz, Scarlett Johansson. (SAD, 1997., Komedija, Obiteljski, Božićni film)

8. Avatar (IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 82%)

Spektakularni SF film Jamesa Camerona o vojniku koji na Pandori otkriva novi svijet i sukobljava se između ljudske pohlepe i zaštite izvanzemaljske civilizacije. Uloge: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver. (SAD, 2009., Znanstvena fantastika, Avantura)

9. Kako je Grinch ukrao Božić (How the Grinch Stole Christmas, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 49%)

Jim Carrey u ulozi mrzovoljnog Grincha koji odlučuje ukrasti Božić stanovnicima Whovillea, ali ga toplina i dobrota male Cindy Lou Who mijenjaju. (SAD, 2000., Obiteljski, Komedija, Božićni film)

Foto: Profimedia/Kirby Lee

10. Percy Jackson i Olimpijci (Percy Jackson and the Olympians, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 91%)

Serija prati mladog Percyja Jacksona na opasnoj misiji kroz Ameriku kako bi vratio Zeusov grom i spriječio rat bogova. Uloge: Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri. (SAD, 2023., Fantazija, Avantura)