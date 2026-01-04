Otkrijte koje su serije najpopularnije na Amazon Prime Video diljem svijeta ovog tjedna. Donosimo vam detaljan popis s opisima i ocjenama – inspirirajte se za svoj sljedeći serijski maraton
Top 10 najgledanijih serija na Amazon Prime diljem svijeta
Amazon Prime Video i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu hit serija koje su osvojile gledatelje širom svijeta. Ako tražite inspiraciju za što gledati, donosimo vam najnoviju listu top 10 najgledanijih serija – s opisima, ocjenama i glumačkim zvijezdama.
1. Fallout, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 92%
Postapokaliptična serija smještena 200 godina nakon nuklearne katastrofe. Stanovnici luksuznih skloništa izlaze na opustošenu površinu i otkrivaju bizaran i opasan svijet. (SAD, 2024., Znanstvena fantastika)
2. The Mighty Nein, IMDB: 8.8, Rotten Tomatoes: 100%
Animirana serija prati skupinu bjegunaca i autsajdera koji moraju surađivati kako bi spasili svijet od prijetnje koja bi mogla uništiti stvarnost. (SAD, 2025., Animacija)
3. The Summer I Turned Pretty, IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 91%
Priča o odrastanju, prvoj ljubavi i srcu koje puca, smještena na ljetovanju u kući obitelji Fisher. (SAD, 2022., Romansa)
4. Maxton Hall - The World Between Us, IMDB: 7.5
Napeta drama o učenici Ruby koja otkriva tajnu na elitnoj školi Maxton Hall i upliće se u život bogatog nasljednika Jamesa. (Njemačka, 2024., Drama)
5. Yo soy Betty la fea, IMDB: 8.1
Kultna kolumbijska telenovela o ružnoj, ali pametnoj Betty koja osvaja svijet mode i srca gledatelja. (Kolumbija, 1999., Romansa)
6. La Ley del Corazón, IMDB: 8.1
Popularna kolumbijska serija o odvjetnicima i njihovim privatnim i profesionalnim izazovima. (Kolumbija, 2016., Drama)
7. Reacher, IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 92%
Jack Reacher, bivši vojni istražitelj, luta Amerikom i upada u razne opasne situacije. (SAD, 2022., Akcija)
8. Surely Tomorrow, IMDB: 7.4
Korejska romantična drama o dvoje ljudi čiji se putovi stalno ukrštaju, ali ih skandal može zauvijek razdvojiti. (Južna Koreja, 2025., Komedija, Romansa)
9. The Terminal List: Dark Wolf, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 75%
Prequel popularne serije prati Navy SEAL-a Bena Edwardsa koji ulazi u mračni svijet CIA-e. (SAD, 2025., Akcija, Špijunaža)
10. Spartacus: House of Ashur, IMDB: 5.4, Rotten Tomatoes: 92%
Nova poglavlja Spartacus sage zamišljaju što bi bilo da Ashur preživi i preuzme školu gladijatora. (SAD, 2025., Povijesna drama)
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+