Top 10 najgledanijih serija na Amazon Prime diljem svijeta

Amazon Prime Video i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu hit serija koje su osvojile gledatelje širom svijeta. Ako tražite inspiraciju za što gledati, donosimo vam najnoviju listu top 10 najgledanijih serija – s opisima, ocjenama i glumačkim zvijezdama.

1. Fallout, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 92%

Postapokaliptična serija smještena 200 godina nakon nuklearne katastrofe. Stanovnici luksuznih skloništa izlaze na opustošenu površinu i otkrivaju bizaran i opasan svijet. (SAD, 2024., Znanstvena fantastika)

2. The Mighty Nein, IMDB: 8.8, Rotten Tomatoes: 100%

Animirana serija prati skupinu bjegunaca i autsajdera koji moraju surađivati kako bi spasili svijet od prijetnje koja bi mogla uništiti stvarnost. (SAD, 2025., Animacija)

3. The Summer I Turned Pretty, IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 91%

Priča o odrastanju, prvoj ljubavi i srcu koje puca, smještena na ljetovanju u kući obitelji Fisher. (SAD, 2022., Romansa)

4. Maxton Hall - The World Between Us, IMDB: 7.5

Napeta drama o učenici Ruby koja otkriva tajnu na elitnoj školi Maxton Hall i upliće se u život bogatog nasljednika Jamesa. (Njemačka, 2024., Drama)

5. Yo soy Betty la fea, IMDB: 8.1

Kultna kolumbijska telenovela o ružnoj, ali pametnoj Betty koja osvaja svijet mode i srca gledatelja. (Kolumbija, 1999., Romansa)

6. La Ley del Corazón, IMDB: 8.1

Popularna kolumbijska serija o odvjetnicima i njihovim privatnim i profesionalnim izazovima. (Kolumbija, 2016., Drama)

7. Reacher, IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 92%

Jack Reacher, bivši vojni istražitelj, luta Amerikom i upada u razne opasne situacije. (SAD, 2022., Akcija)

8. Surely Tomorrow, IMDB: 7.4

Korejska romantična drama o dvoje ljudi čiji se putovi stalno ukrštaju, ali ih skandal može zauvijek razdvojiti. (Južna Koreja, 2025., Komedija, Romansa)

9. The Terminal List: Dark Wolf, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 75%

Prequel popularne serije prati Navy SEAL-a Bena Edwardsa koji ulazi u mračni svijet CIA-e. (SAD, 2025., Akcija, Špijunaža)

10. Spartacus: House of Ashur, IMDB: 5.4, Rotten Tomatoes: 92%

Nova poglavlja Spartacus sage zamišljaju što bi bilo da Ashur preživi i preuzme školu gladijatora. (SAD, 2025., Povijesna drama)