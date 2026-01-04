Obavijesti

Top 10 najgledanijih serija na Amazon Prime diljem svijeta

Top 10 najgledanijih serija na Amazon Prime diljem svijeta
Otkrijte koje su serije najpopularnije na Amazon Prime Video diljem svijeta ovog tjedna. Donosimo vam detaljan popis s opisima i ocjenama – inspirirajte se za svoj sljedeći serijski maraton

Amazon Prime Video i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu hit serija koje su osvojile gledatelje širom svijeta. Ako tražite inspiraciju za što gledati, donosimo vam najnoviju listu top 10 najgledanijih serija – s opisima, ocjenama i glumačkim zvijezdama.

1. Fallout, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 92%

Postapokaliptična serija smještena 200 godina nakon nuklearne katastrofe. Stanovnici luksuznih skloništa izlaze na opustošenu površinu i otkrivaju bizaran i opasan svijet. (SAD, 2024., Znanstvena fantastika)

2. The Mighty Nein, IMDB: 8.8, Rotten Tomatoes: 100%

Animirana serija prati skupinu bjegunaca i autsajdera koji moraju surađivati kako bi spasili svijet od prijetnje koja bi mogla uništiti stvarnost. (SAD, 2025., Animacija)

3. The Summer I Turned Pretty, IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 91%

Priča o odrastanju, prvoj ljubavi i srcu koje puca, smještena na ljetovanju u kući obitelji Fisher. (SAD, 2022., Romansa)

4. Maxton Hall - The World Between Us, IMDB: 7.5

Napeta drama o učenici Ruby koja otkriva tajnu na elitnoj školi Maxton Hall i upliće se u život bogatog nasljednika Jamesa. (Njemačka, 2024., Drama)

5. Yo soy Betty la fea, IMDB: 8.1

Kultna kolumbijska telenovela o ružnoj, ali pametnoj Betty koja osvaja svijet mode i srca gledatelja. (Kolumbija, 1999., Romansa)

6. La Ley del Corazón, IMDB: 8.1

Popularna kolumbijska serija o odvjetnicima i njihovim privatnim i profesionalnim izazovima. (Kolumbija, 2016., Drama)

7. Reacher, IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 92%

Jack Reacher, bivši vojni istražitelj, luta Amerikom i upada u razne opasne situacije. (SAD, 2022., Akcija)

8. Surely Tomorrow, IMDB: 7.4

Korejska romantična drama o dvoje ljudi čiji se putovi stalno ukrštaju, ali ih skandal može zauvijek razdvojiti. (Južna Koreja, 2025., Komedija, Romansa)

9. The Terminal List: Dark Wolf, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 75%

Prequel popularne serije prati Navy SEAL-a Bena Edwardsa koji ulazi u mračni svijet CIA-e. (SAD, 2025., Akcija, Špijunaža)

10. Spartacus: House of Ashur, IMDB: 5.4, Rotten Tomatoes: 92%

Nova poglavlja Spartacus sage zamišljaju što bi bilo da Ashur preživi i preuzme školu gladijatora. (SAD, 2025., Povijesna drama)

