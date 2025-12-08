Saznajte koje su serije najgledanije na HBO Maxu u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo vam detaljan pregled top 10 najpopularnijih naslova, uključujući ocjene i kratke opise svake serije
Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj ovoga tjedna
HBO Max i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu hit serija koje osvajaju gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za zabavnu večer, na pravom ste mjestu! Donosimo vam najgledanijih 10 serija na HBO Maxu u Hrvatskoj, s detaljnim opisima i ocjenama.
1. IT: Welcome to Derry, IMDB: 7.7/10, Rotten Tomatoes: 76%
Napeta nadnaravna serija smještena u Derry, Maine 1962. godine, gdje dolazak nove obitelji pokreće niz jezivih događaja u gradu. U glavnim ulogama Taylour Paige i Bill Skarsgård. (SAD, 2025., Triler, Nadnaravno)
2. The Seduction, IMDB: 6.0/10
Povijesna drama o Marquise de Merteuil koja nakon izdaje kreće na put da postane najpoznatija kurtizana Pariza. U glavnim ulogama Anamaria Vartolomei i Diane Kruger. (Francuska, 2025., Povijesna drama)
3. Georgie & Mandy's First Marriage, IMDB: 7.1/10, Rotten Tomatoes: 89%
Komična serija o Georgieju i Mandy koji odgajaju obitelj u Teksasu i suočavaju se s izazovima roditeljstva i braka. (SAD, 2024., Komedija, Sitcom)
4. The Friday the 13th Murders, IMDB: 6.2/10
Dokumentarna serija o stvarnim zločinima koji su se dogodili na ili oko "ukletog" datuma – petka trinaestog. (SAD, 2025., Dokumentarac, Kriminalistika)
5. Pavilion
Dokumentarna serija o kulturi paviljona u Ankari, koja je tabu tema u dijelu društva, ali ključna za lokalnu ekonomiju. (Turska, 2019., Dokumentarac)
6. Ângela Diniz: Murdered and Convicted, IMDB: 7.2/10
Drama temeljena na istinitim događajima o suđenju za ubojstvo društvenjakinje Ângele Diniz, koje je obilježilo povijest Brazila. (Brazil, 2025., Drama, Kriminalistika)
7. Warrior, IMDB: 8.4/10, Rotten Tomatoes: 89%
Akcijska kriminalistička drama smještena u San Francisco tijekom Tong ratova krajem 19. stoljeća. Pratimo borca Ah Sahma koji ulazi u svijet bandi Chinatowna. (SAD, 2019., Drama, Gangsteri)
8. I Love LA, IMDB: 6.0/10, Rotten Tomatoes: 84%
Komična serija o skupini prijatelja u Los Angelesu koji balansiraju ljubavne i profesionalne izazove. U glavnim ulogama Rachel Sennott i Odessa A'zion. (SAD, 2025., Komedija, Odnosi)
9. The Chair Company, IMDB: 7.9/10
Nakon neugodnog incidenta na poslu, William Trosper kreće istraživati veliku zavjeru u ovoj dramediji s Timom Robinsonom u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Komedija, Dramedija)
10. Smiling Friends, IMDB: 8.5/10, Rotten Tomatoes: –
Animirana serija za odrasle o maloj tvrtki posvećenoj donošenju sreće ljudima, ali svaki zadatak postaje puno kompliciraniji nego što se čini. (SAD, 2020., Animacija, Odrasli)
