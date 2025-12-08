Obavijesti

Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj ovoga tjedna

Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj ovoga tjedna
Foto: HBO Max

Saznajte koje su serije najgledanije na HBO Maxu u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo vam detaljan pregled top 10 najpopularnijih naslova, uključujući ocjene i kratke opise svake serije

HBO Max i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu hit serija koje osvajaju gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za zabavnu večer, na pravom ste mjestu! Donosimo vam najgledanijih 10 serija na HBO Maxu u Hrvatskoj, s detaljnim opisima i ocjenama.

1. IT: Welcome to Derry, IMDB: 7.7/10, Rotten Tomatoes: 76%


Napeta nadnaravna serija smještena u Derry, Maine 1962. godine, gdje dolazak nove obitelji pokreće niz jezivih događaja u gradu. U glavnim ulogama Taylour Paige i Bill Skarsgård. (SAD, 2025., Triler, Nadnaravno)

Foto: HBO Max



2. The Seduction, IMDB: 6.0/10


Povijesna drama o Marquise de Merteuil koja nakon izdaje kreće na put da postane najpoznatija kurtizana Pariza. U glavnim ulogama Anamaria Vartolomei i Diane Kruger. (Francuska, 2025., Povijesna drama)

3. Georgie & Mandy's First Marriage, IMDB: 7.1/10, Rotten Tomatoes: 89%


Komična serija o Georgieju i Mandy koji odgajaju obitelj u Teksasu i suočavaju se s izazovima roditeljstva i braka. (SAD, 2024., Komedija, Sitcom)

4. The Friday the 13th Murders, IMDB: 6.2/10


Dokumentarna serija o stvarnim zločinima koji su se dogodili na ili oko "ukletog" datuma – petka trinaestog. (SAD, 2025., Dokumentarac, Kriminalistika)

5. Pavilion


Dokumentarna serija o kulturi paviljona u Ankari, koja je tabu tema u dijelu društva, ali ključna za lokalnu ekonomiju. (Turska, 2019., Dokumentarac)

DNEVNI PREGLED Što će biti u serijama u petak?
Što će biti u serijama u petak?



6. Ângela Diniz: Murdered and Convicted, IMDB: 7.2/10


Drama temeljena na istinitim događajima o suđenju za ubojstvo društvenjakinje Ângele Diniz, koje je obilježilo povijest Brazila. (Brazil, 2025., Drama, Kriminalistika)

7. Warrior, IMDB: 8.4/10, Rotten Tomatoes: 89%


Akcijska kriminalistička drama smještena u San Francisco tijekom Tong ratova krajem 19. stoljeća. Pratimo borca Ah Sahma koji ulazi u svijet bandi Chinatowna. (SAD, 2019., Drama, Gangsteri)

Foto: HBO Max



8. I Love LA, IMDB: 6.0/10, Rotten Tomatoes: 84%


Komična serija o skupini prijatelja u Los Angelesu koji balansiraju ljubavne i profesionalne izazove. U glavnim ulogama Rachel Sennott i Odessa A'zion. (SAD, 2025., Komedija, Odnosi)

9. The Chair Company, IMDB: 7.9/10


Nakon neugodnog incidenta na poslu, William Trosper kreće istraživati veliku zavjeru u ovoj dramediji s Timom Robinsonom u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Komedija, Dramedija)

10. Smiling Friends, IMDB: 8.5/10, Rotten Tomatoes: –


Animirana serija za odrasle o maloj tvrtki posvećenoj donošenju sreće ljudima, ali svaki zadatak postaje puno kompliciraniji nego što se čini. (SAD, 2020., Animacija, Odrasli)

